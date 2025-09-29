IR A
Marvel confirmó la noticia más esperada: un favorito de los fans no está muerto

La productora llenó de expectativa a la audiencia tras revelar que uno de sus personajes más queridos sigue vivo a pesar del desenlace exhibido algunos años atrás.

Marvel Studios

La productora Marvel Studios confirmó la noticia más esperada, ya que uno de los personajes favoritos de los fanáticos no está muerto y esto generó mucha expectativa de cara al futuro del Universo Cinematográfico,. Ahora, los escenarios parecen infinitos y hay un gran misterio por cómo será su vuelta a la pantalla grande.

Winderbaum enfatiza que no todas las series desarrolladas en Marvel llegan a la etapa de producción. La compañía, al igual que otros grandes estudios, evalúa qué proyectos merecen avanzar. 
El pasado 24 de septiembre, Disney+ lanzó la miniserie animada Marvel Zombies, la cual llegó luego de casi 4 años de espera y a raíz de un capítulo de What If...?, otra de las producciones exitosas de la plataforma. En este proyecto, la principal villana es Wanda Maximoff, quien se transforma en Queen of the Dead (Reina de los Muertos) y vuelve a ser interpretada por la actriz Elizabeth Olsen.

Así, tras su inesperada aparición en el tercer episodio, los héroes la acusan de ser justamente la Reina de los Muertos y ella los confrontó con la pregunta "Do I look dead to you?", la cual se traduce como "¿Te parece que estoy muerta?". Esta fue una de sus primeras líneas de diálogo en la serie y parece un claro guiño a los fanáticos, ya que su última aparición en formato live action fue en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022.

Casualmente, Olsen estuvo presente en la nueva edición del Los Angeles Comic Con y fue consultada por esta situación, pero rápidamente buscó desentenderse de lo ocurrido. "La verdad es que lo grabé hace años, ¡no recuerdo nada! Necesito verla, no tengo ni idea de qué pasa en Marvel Zombies. Lo filmé, es mi voz. ¡Lo hice en mi casa! Ni siquiera estaba en un estudio. ¡Estoy tan confundida! Debió ser en 2020 o 2021", confesó.

