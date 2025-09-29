IR A
IR A

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Tras 18 años de lo que fue su primera y única entrega en cines, la productora confirmó la llegada de la secuela.

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney+
La plataforma de streaming﻿ busca ganar la batalla de las series y películas.
Te puede interesar:

Disney+ agregó la Inteligencia Artificial a su plataforma y cambiará el streaming para siempre

A través de las redes sociales de la productora 20th Century Studios, Disney tomó al mundo por sorpresa al anunciar la llegada de esta esperada secuela, ya que luego de 18 años no había más expectativa por la misma. Así, de un momento a otro informaron: "¡Woohoo! ¡Los Simpson llegan a los cines con una película completamente nueva el 23 de julio de 2027!".

De esta manera, el segundo filme arribará en las salas de todo el mundo apenas pocos días antes de cumplirse 20 años desde lo que fue la primera. Más específicamente, aquel estreno fue el 26 de julio de 2007, mientras que la nueva llegará el 22 de julio de 2027, ya que en Argentina los lanzamientos son los jueves.

Los Simpson películas pósters comparativa

"Homero regresa por una segunda", expresó el nuevo póster.

Con respecto a la publicación en cuestión, 20th Century Studios se demoró apenas minutos en superar el primer millón de visualizaciones y los 20 mil me gustas. Además, entre las respuestas quedó en evidencia la enorme expectativa generada por Disney con este anuncio y revivió el meme del Puerco araña, el running gag (chiste recurrente) de la primera película.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/20thcentury/status/1972723057396690948&partner=&hide_thread=false

Disney suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

La productora cinematográfica Marvel Studios suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación luego de lo que fue la conmoción cerebral que sufrió el actor británico Tom Holland, quien es el absoluto protagonista de estas películas.

Spider-Man Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

Tom Holland preocupó a todos tras su conmoción cerebral.

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

Marvel sorprendió tras cancelar una de las secuelas más esperadas.

Marvel canceló la secuela de una de sus películas más polémicas: "Ciertas cosas surgieron..."

últimas noticias

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Hace 10 minutos
play
Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

Hace 15 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de la sobrina de Sotacuro negó su participación en el hecho

Hace 24 minutos
play
De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

Hace 27 minutos
S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Hace 28 minutos