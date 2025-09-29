Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena Tras 18 años de lo que fue su primera y única entrega en cines, la productora confirmó la llegada de la secuela.







La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera. Disney+

El conglomerado The Walt Disney Company anunció la esperada segunda película de la histórica serie Los Simpson y llegará apenas pocos días antes de cumplirse 20 años desde lo que fue la primera, la cual fue muy exitosa en cines y por eso sorprendió hayan demorado tanto tiempo en producir su secuela.

A través de las redes sociales de la productora 20th Century Studios, Disney tomó al mundo por sorpresa al anunciar la llegada de esta esperada secuela, ya que luego de 18 años no había más expectativa por la misma. Así, de un momento a otro informaron: "¡Woohoo! ¡Los Simpson llegan a los cines con una película completamente nueva el 23 de julio de 2027!".

De esta manera, el segundo filme arribará en las salas de todo el mundo apenas pocos días antes de cumplirse 20 años desde lo que fue la primera. Más específicamente, aquel estreno fue el 26 de julio de 2007, mientras que la nueva llegará el 22 de julio de 2027, ya que en Argentina los lanzamientos son los jueves.

Los Simpson películas pósters comparativa "Homero regresa por una segunda", expresó el nuevo póster. 20th Century Studios

Con respecto a la publicación en cuestión, 20th Century Studios se demoró apenas minutos en superar el primer millón de visualizaciones y los 20 mil me gustas. Además, entre las respuestas quedó en evidencia la enorme expectativa generada por Disney con este anuncio y revivió el meme del Puerco araña, el running gag (chiste recurrente) de la primera película.