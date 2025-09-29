29 de septiembre de 2025 Inicio
La jueza Preska falló parcialmente a favor de Argentina en la causa Cupón PBI

La jueza federal de Nueva York desestimó gran parte de la demanda de los fondos buitre por los pagos posteriores a 2013, aunque mantuvo abierto un punto de discusión sobre los cálculos de crecimiento económico.

La jueza estadounidense Loretta Preska falló de manera parcial en el litigio por los Cupones PBI, en una causa iniciada por fondos buitre y el fiduciario de los títulos.

Milei junto a Spagnuolo.
La magistrada le dio la razón a la Argentina en tres aspectos centrales: descartó las demandas de los fondos por no cumplir con los requisitos contractuales, rechazó el planteo de mala fe tras el recálculo del INDEC y consideró prescriptos los reclamos de 2014 a 2016.

Sin embargo, dejó vigente una discusión: no aceptó el pedido de desestimar de plano las denuncias posteriores a 2016. Si bien sostuvo que no están en duda los números oficiales, aclaró que será un juicio el que determine si esos cálculos se ajustan a las condiciones del contrato.

El Cupón PBI fue creado en 2005 como parte del canje de deuda tras el default de 2001 y paga rendimientos adicionales solo si la economía supera un umbral de crecimiento.

El conflicto judicial surgió cuando un grupo de acreedores acusó a la Argentina de manipular los datos de 2013 para evitar un desembolso, lo que abrió la puerta a un extenso litigio en Nueva York.

