Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de la sobrina de Sotacuro negó su participación en el hecho

Guillermo Endi defendió a Florencia Ibáñez, acusada de haber estado en el auto que apoyó a la camioneta donde trasladaron a las tres víctimas.

Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de la sobrina de Sotacuro negó su participación en el hecho

En la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, la defensa de Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto detenido en la causa, salió al cruce de las versiones que la señalan como partícipe del hecho.

Según el expediente, Ibáñez iba a bordo del Volkswagen Fox de Sotacuro, identificado en cámaras de seguridad como el vehículo que habría brindado apoyo a la Chevrolet Tracker utilizada para trasladar a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Su abogado, Guillermo Endi, aseguró que la joven es inocente y explicó los pasos que seguirá la investigación: “La llevaron detenida porque estaba dentro del auto. Va a entregar el teléfono y se va a entregar el auto. Ya le presentamos todo al fiscal. Ella es inocente", expresó.

Endi remarcó que Ibáñez se presentará a declarar este martes: “Mañana el fiscal Arribas le va a tomar declaraciones. Ella no tiene ninguna participación en el caso. Se la llevan detenida porque está dentro de un Fox que estaba a nombre del tío y el tío está detenido. Es una semiprueba con la cual un fiscal puede pedir una orden de detención y un juez lo puede avalar. Hay una fotografía en la que se lo ve en el auto”.

El letrado también reveló detalles de su contacto con Sotacuro: “El tío me llamó desde Bolivia. Me dijo que estaba asustado y se quería entregar". Endi consideró además que es mejor que su representada esté detenida porque recibió amenazas. "Ella se presentó a la justicia para preservar su vida. Ahora está más segura que antes porque su familia recibió amenazas de muerte en su casa. Las amenazan por Facebook”.

En ese sentido, señaló que la situación afecta a todo el entorno familiar: “Los mismos vecinos la quieren echar del barrio por la denuncia. Ella hizo público la situación y pone las pruebas ante la fiscalía para que todos estemos sabiendo lo que hizo esta chica”.

Respecto a la noche del crimen, Endi admitió un bache temporal que deberá ser esclarecido: “Inocencia total de Florencia. Cuando lo entreviste al tío antes de la indagatoria me dirá qué hizo en la brecha horaria de la 1.30 hasta las 5.30 de la mañana”. Ese lapso coincide con el período en el que fueron asesinadas las tres víctimas.

Sobre la responsabilidad de Sotacuro, el abogado deslizó: “El tío pudo haber tenido un grado de participación pero no primaria. Quizás tuvo una participación secundaria. Hasta que no hable con él no lo sé”.

