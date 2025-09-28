28 de septiembre de 2025 Inicio
Con un fuerte contraste con el Gobierno, Axel Kicillof regresó al país y se prepara para el tramo final de la campaña

El gobernador de Buenos Aires regresó a la Argentina tras una breve pero intensa gira por Estados Unidos, donde marcó una contra-agenda internacional frente al discurso de Javier Milei, y se mete de lleno en las elecciones de octubre.

Tras una gira estratégica por Estados Unidos, donde coincidió con la Asamblea General de la ONU y participó de un homenaje al expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se enfocará en la recta final de la campaña legislativa de octubre, con el objetivo primordial de consolidar el triunfo de la oposición en el principal bastión electoral del país.

La imagen del presidente Javier Milei se desmorona a gran velocidad.
Sorpresa en la previa de las elecciones: otra reciente encuesta reflejó la tendencia

La campaña continuará con la necesidad de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, donde se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores, y apuntando nuevamente a reforzar la unidad con los distintos sectores del peronismo, algo que ya le dio buen resultado en los comicios provinciales.

Por esto, se prevé que el enfoque de la campaña bonaerense se centre en marcar un fuerte contraste de gestión con el gobierno nacional, que frenó la obra pública y recortó drásticamente los recursos a la salud, la educación y los jubilados, en medio de un contexto económico difícil.

Además, existe preocupación por el desconocimiento general que existe sobre la nueva implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) por lo que se reforzará la comunicación sobre el tema para evitar cualquier posible desorientación del electorado.

Javier Milei y Axel Kicillof

En ese sentido, para el gobernador bonaerense aparecen dos objetivos para octubre: por un lado ratificar el triunfo obtenido en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, además de lograr una mayor representación en el Congreso para frenar las iniciativas legislativas del oficialismo.

Por este motivo, el mandatario provincial retomará de inmediato las recorridas por el Conurbano y el interior de la provincia, priorizando el contacto directo con intendentes y vecinos. En este marco, la campaña en PBA tiene un peso especial, no solo por las bancas en juego, sino porque el resultado definirá el equilibrio de poder político a nivel nacional.

