Triple femicidio de Florencio Varela: trasladan a Buenos Aires al quinto detenido

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, quien se encontraba en una cárcel de máxima seguridad de Jujuy luego de ser apresado en Bolivia. Lo acusan de ser el conductor de la camioneta blanca a la que se subieron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Por
Sotacuro había sido arrestado en la localidad boliviana de Villazón

Sotacuro había sido arrestado en la localidad boliviana de Villazón, luego de haber cruzado la frontera desde Jujuy para darse a la fuga.

El quinto detenido por el triple femicidio de Florencio Varela, Lázaro Víctor Sotacurto, comenzó a ser trasladado este domingo desde Jujuy a Buenos Aires, luego de ser apresado en Bolivia, donde había cruzado la frontera para intentar fugarse. Está acusado de ser el conductor de la camioneta blanca a la que se subieron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Sabrina aseguró que no cree en los avances de la investigación.
La mamá de Morena desestimó la autoría de "Pequeño J" y aseguró que "agarraron a cuatro perejiles"

El traslado fue dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara. Cerca de las 10:30, Sotacuro dejó el Complejo Penitenciario Nro 1 Gorriti con destino al aeropuerto de la provincia para su y posterior traslado aéreo en avión de la Policía Federal Argentina con destino a Ezeiza, donde está previsto que arribe por la noche.

El operativo de captura se realizó en una hostería cercana al puente internacional, en un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y las fuerzas de seguridad de Bolivia. Al momento de la detención, Sotacuro viajaba en un vehículo Volkswagen Fox que fue utilizado de apoyo a la Chevrolet Trucker, en la que trasladaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Lázaro Víctor Sotacuro, triple femicidio Florencio Varela
Lázaro Víctor Sotacuro, será alojado en el penal de Gorriti

Lázaro Víctor Sotacuro, será alojado en el penal de Gorriti

Allanaron un búnker en Isidro Casanova en busca de “Pequeño J”: qué secuestraron

En medio de la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela, la policía allanó un búnker narco en Isidro Casanova que sería un “aguantadero” de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”.

Se trata del lugar donde Pequeño J dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito para la policía. La búsqueda se intensificó y la Justicia difundió su rostro y nombre en un intento por evitar que cruce la frontera. Allí la se incautó una pistola Glock modelo 40 (similar a la 9 mm), 50 municiones y otros elementos de interés para la causa.

La mamá de Morena Verdi desestimó la autoría de "Pequeño J"

La mujer habló este domingo con Néstor Dib y Paula Avellaneda en Argentina en Vivo, por C5N, donde repasó el accionar del periodista Roberto Funes Ugarte. "Me contaron que dijo que 'eso le pasó por puta'. Sos una persona que siempre luchás por los derechos de los gay y decís eso, o sea, no está bien de la cabeza", comentó.

"Le hicieron un vallado hasta que gente que estaba en la marcha, que son homosexuales, lo empujaron. Mis hijos, mi nuera, mi hija aparecen haciéndole un cordón para proteger a ese señor. No sabían lo que había pasado, porque si yo llego a saber...", agregó. Fue en ese marco donde recibió golpes de parte de la Policía. "Sacaron los palos y encima nos mandaron la motorizada", expresó.

En cuanto a las detenciones, que ya suman a seis personas, planteó: "No les creo nada. Esa persona no tiene cara ni de narcotraficante. Es una cargada. ¿Ustedes en serio me están diciendo que esa persona es un narcotraficante, asesino serial? Están tapando las verdaderas caras".

