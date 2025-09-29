Triple femicidio de Florencio Varela: el "pocero" se negó a declarar El jardinero Ariel Giménez, acusado de cavar el pozo donde se descartaron los cuerpos de las tres jóvenes, no respondió las preguntas del fiscal Adrián Arribas. Podría ser imputado por encubrimiento agravado. Por







Giménez trabajaba como jardinero en la casa donde ocurrieron los crímenes.

El último detenido por el triple femicidio de Florencio Varela, Ariel Giménez, se negó a declarar ante la Fiscalía este lunes. El jardinero de 29 años está sospechado de cavar el pozo donde se descartaron los cuerpos de las jóvenes y podría ser imputado por el delito de encubrimiento agravado.

Giménez fue arrestado durante el fin de semana y, para los investigadores, habría jugado un rol clave para ocultar los restos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, que se encontraron enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela.

El jardinero se presentó este lunes ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, pero se negó a declarar. Tampoco dio ninguna versión sobre los hechos que se investigan ni respondió las preguntas del funcionario. Luego, salió de la UFI rodeado de efectivos y subió a la unidad de traslados.

Noticia en desarrollo.-