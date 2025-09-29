29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan anunciaron un paro de 48 horas con marcha al Congreso

El personal del hospital pediátrico insiste en la plena vigencia de la Ley de Emergencia, vetada por Javier Milei, y convocan a una movilización masiva frente al Congreso, mientras el Senado debate anular la decisión presidencial.

Por
Pese al bono anunciado

Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan profundizan la lucha con un paro de 48 horas con marcha al Congreso.

Redes sociales de AGD-UBA @UbaAgd

Pese al reciente anuncio del Gobierno de un bono extraordinario, los trabajadores del Hospital Garrahan ratificaron sus medidas de fuerza y anunciaron un paro de 48 horas y una nueva movilización al Congreso de la Nación, donde se llevará a cabo una vigilia para exigir la anulación del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica.

Este modelo pone sobre la mesa debates sobre ética, evidencia científica y límites de la intervención humana en los procesos naturales.
Te puede interesar:

Se hace llamar un gurú de la longevidad y sus prácticas dan que hablar en el mundo de la ciencia: de quién se trata

La decisión fue confirmada este lunes por la Junta Interna de ATE en el hospital pediátrico y puso de manifiesto que el reclamo no es solo salarial, sino que apunta a una solución estructural para la crisis del sistema de salud infantil.

Para la representación sindical, la suma anunciada por el Consejo de Administración, de $450.000 para profesionales y $350.000 para administrativos, es solo una "primera conquista de la lucha", pero no resuelve el problema de fondo. En ese sentido, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, fue contundente al señalar que el carácter transitorio de estas sumas es el núcleo del conflicto, ya que el dinero se otorgará solo por cuatro meses y, fundamentalmente, no se incorpora al salario básico, dejando intacta la precarización y la pérdida de poder adquisitivo que arrastra el sector.

Javier Milei

Por eso, el reclamo de los trabajadores se centra en la insistencia por la Ley de Emergencia Pediátrica, una norma aprobada por ambas cámaras pero frenada por el veto presidencial. El foco de la tensión estará puesto este jueves en el Senado, donde los legisladores tienen la potestad de rechazar la decisión del Presidente. La vigencia de esta ley es vista por los gremios como la única vía que contempla una recomposición salarial amplia y sostenida, además de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo del hospital.

En respuesta directa a la insuficiencia del bono y a los posibles descuentos salariales aplicados por las autoridades, los delegados gremiales anunciaron que el paro de 48 horas se iniciará a las 21 horas del miércoles y se extenderá hasta la mañana del viernes.

Además, madres y padres de pacientes, agrupados en Soy Garrahan, emitieron un comunicado convocando a la comunidad a participar de la vigilia, repudiando el veto de Milei y urgiendo a los senadores a revertirlo. En el mismo, subrayaron que el Garrahan es el pilar fundamental de la salud pediátrica argentina y que la defensa de la ley es, ni más ni menos, la defensa del "bienestar y la vida de nuestros hijos e hijas".

Madres y padres de pacientes del Garrahan convocaron a la comunidad a participar de la vigilia
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bajar la tapa del inodoro es clave para cuidar la salud.

Por qué nunca hay que tirar la cadena del inodoro con la tapa levantada

Esta postura estira la espalda y abre las caderas al mismo tiempo.

La postura de yoga que tenés que hacer para estirar la columna vertebral

La singularidad del organismo de María Branyas abrió la puerta a nuevas conclusiones.

Un estudio reveló la clave de la longevidad de Maria Branyas, la mujer que más vivió hasta el momento

Con estas posiciones, conciliar el sueño es mucho más factible.

Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas

Estas posturas son consideradas restaurativas y permiten conciliar el sueño.

Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas

El yoga en general es una gran disciplina para eliminar el estrés, pero hay una postura que nunca falla para generar serenidad.

La postura de yoga que mucha gente hace y le dice chau al estrés en 10 minutos

Rating Cero

Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.

Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

Uno de los personajes favoritos prepara su regreso antes de Avengers: Doomsday﻿.

Marvel confirmó la noticia más esperada: un favorito de los fans no está muerto

Soda Stereo anunció su vuelta a la música.

Soda Stereo vuelve a la música: cómo comprar las entradas para el show

Soda Stereo vuelve a la música de forma sorpresiva.

Soda Stereo anunció su vuelta a la música y darán un nuevo show especial

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
play

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

últimas noticias

La jueza Preska falló parcialmente a favor de Argentina en la causa Cupón PBI

La jueza Preska falló parcialmente a favor de Argentina en la causa Cupón PBI

Hace 7 minutos
play

Javier Alonso, sobre el triple femicidio narco: "Usaban el miedo y el pánico para lograr subordinación"

Hace 18 minutos
Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.

Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

Hace 22 minutos
Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan profundizan la lucha con un paro de 48 horas con marcha al Congreso.

Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan anunciaron un paro de 48 horas con marcha al Congreso

Hace 24 minutos
Julián Álvarez suma elogios por su nivel en Atlético de Madrid.

El tremendo elogio de un histórico futbolista a Julián Álvarez: "Es el mejor jugador del mundo"

Hace 29 minutos