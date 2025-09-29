29 de septiembre de 2025 Inicio
El tremendo elogio de un histórico futbolista a Julián Álvarez: "Es el mejor jugador del mundo"

La Araña volvió a ser clave para el Colchonero con dos goles en el triunfo contra Real Madrid y un exjugador subrayó su nivel. "Llevamos mucho tiempo disfrutándolo", expresó.

Julián Álvarez terminó con el misterio alrededor del nombre de su primer hijo.
Julián Álvarez confirmó el nombre de su hijo y sorprendió: cómo se llamará su bebé

En una conferencia de prensa, Torres destacó el nivel del exjugador de River en el equipo madrileño. "Para mí, Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda. Lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo", expresó.

Fernando Torres
"Representa todo lo que tienen los grandes representantes atléticos que han jugado como Julián en nuestro equipo", añadió el entrenador del Atlético de Madrid B sobre el futbolista, quien acumula 64 partidos jugados en el Colchonero, con 35 goles y 9 asistencias.

El Niño jugó 403 encuentros en el conjunto español y tuvo dos etapas en el club ya que primero se desempeñó entre 2001 y 2007 y luego de 2015 a 2018. En total, convirtió 129 tantos y concretó 22 asistencias. Se trata de uno de los máximos ídolos de Atlético de Madrid.

Julián Álvarez volvió a ser clave para Atlético de Madrid y anotó dos goles contra Real Madrid

En lo que fue el clásico de la capital española, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y Nicolás González goleó 5 a 2 al Real Madrid de Franco Mastantuono, quien ingresó en el segundo tiempo. La Araña hizo descontrolar el estadio Metropolitano con su doblete.

En el marco de la séptima fecha de LaLiga, el encuentro más esperado se disputó en la cancha del Colchonero y si bien los dirigidos por Diego Simeone comenzó ganando desde el arranque gracias al tanto de Robin Le Normand en el primer cuarto de hora, el conjunto blanco logró dar vuelta el resultado.

Es que, a través de Kykian Mbappé y Arda Güler en tan solo 10 minutos, pusieron en ventaja a la visita. Pero en el tiempo adicional apareció Alexander Sorloth para poner la igualdad y marcharse al descanso 2-2.

Ya en la parte complementaria, y con el ingreso de Franco Mastantuono en el conjunto de Xabi Alonso, no pudo hacer mucho con la pelota en los pies, pese a las buenas asociaciones con el francés. Por su parte, los locales no perdieron la oportunidad y lograron contragolpear.

En los primeros minutos del complementario Atlético de Madrid se puso en ventaja luego que el árbitro cobrara penal para los locales y obviamente, Julián Álvarez, no perdonó: a los 6 minutos, desde los 12 pasos puso el 3 a 2.

Minutos antes de los 20, nuevamente el cordobés puso en ventaja al Albirrojo con un verdadero golazo de tiro libre: con su derecha envió el balo por encima de la barrera madrileña y clavó la pelota casi al ángulo el palo derecho de Courtois, quien, si bien llegó a tocarla, nada pudo hacer para ahogarle el grito al campeón del mundo.

Con el resultado a su favor y el amplio dominio de la pelota, los dirigidos por el Cholo no se conformaron con esa goleada, sino que fueron por más para que este choque quede en la historia de las máximas goleadas en clásicos.

Es por eso que el entrenador argentino sacó a Nicolás González para darle minutos al francés Antoine Griezmann quien no perdió la oportunidad de los pocos minutos en cancha y logró convertir su primer tanto en el encuentro y sellar la goleada por 5 a 2 frente a un Madrid totalmente desconocido en el juego.

Federico Valverde dio un pase atrás que quedó corto en la mitad de la cancha, pero que fue aprovechado por Alex Baena, quien avanzó unos metros con el balón y al ver al francés picar al vacío le dio un pase entre líneas para definir al segundo palo.

