Triple femicidio en Florencio Varela: los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Magali Celeste González Guerrero, dueña de la casa donde masacraron a las 3 jóvenes, confirmó que "las mataron porque le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro".

Una de las primeras testigos detenida en la causa por el triple femicidio de Brensa, Morena y Lara declaró este miércoles ante el fiscal Adrián Arribas y dio detalles de cómo fue el plan y quiénes intervinieron ese viernes 19 de septiembre en Florencio Varela.

Celeste Magalí González Guerrero relató que ese día , Julio (Pequeño J) habló con su pareja Miguel, apodado "Gonzalo" dentro de la banda, y dueño junto con ella de la casa donde asesinaron a Brenda, Morena y Lara, en ubicada en Río Jáchal y El Chañar.

Ese viernes a la tarde, los 3 fueron a vender droga (cocaína) como todos los días a Florencio Varela . Detalló que Matías Ozorio le llevaba 100 0 120 envoltorios que se vendían a 10 mil pesos cada uno , y que tenían dos teléfonos, que uno lo manejaba Pequeño J, porque todos los clientes eran de él.

En el programa El Diario , en C5N , el periodista Leo García compartió parte de la declaración de la mujer: "Ese día les pidieron la casa, se lo pidió Pequeño J porque dijo que iba a ir con una amiga. Entre las 6 y las 8: "Entiendo que a esa hora es cuando entraron a hacer el pozo a mi casa" , detalló.

Contó que Julio (Pequeño J) le escribió a su celular para que abriera el portón cuando llegaran: "Yo fui a la casa alrededor de las 20:30. Llegaron poco después de 21:30. Abrí el portón, me ayudó Julio, entraron una camioneta Chevrolet color blanca y bajaron 3 chicas y 3 hombres más. Entre los hombres estaba Julio, me dieron 1000 dólares para que me fuera. El que me los dio es "el Duro", "el que maneja todo", "es el tío de Pequeño J".

En cuanto le consultaron cómo se veían las chicas, contestó: "Bajaron sonrientes, se las veía como engañadas, que venían a una fiesta". En su declaración relató qué la droga que tenía Osorio se la daba Pequeño J, que son todos vendedores de drogas, y que tienen un departamento en la zona de Pompeya, y que no pudieron ir ahí ese día con las chicas porque estaba en reconstrucción.

La casa donde asesinaron a Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela Redes Sociales

Ella se fue de la casa a seguir vendiendo droga, mientras dentro de la casa había música y detalló: "Había tres hombres con guantes de látex, con las luces apagadas esperando que las chicas entren", Ella reconoció a Alex, David Gustavo Morales Huamaní, uno de los sospechosos buscados. Dio detalles sobre el grupo de WhatsApp para vender droga, que era "los pulpos".

"Que querían poner música, que buscaron un parlante... que cuando volvió a la casa a las 4 de la mañana, me abrió la puerta Miguel (su esposo). Veo que tenía los dedos sangrantes. Me explicó que cuando salió de la casa para llevar el parlante una de las chicas quiso escaparse corriendo, agarró un destornillador y la mató".

Además, describió el orden de los crímenes y el detalle de la compra de "5 botellas de lavandina, tres juegos de guantes, agua oxigenasa para que se curara y artículos de limpieza", que coincide con los primeros testigos. Dijo que compraron 20 litros de nafta en una estación de servicio que siempre les compra drogas "y no les iban a hacer preguntas". Aseguró que ella misma los guió hasta el campito donde quemaron la camioneta. Que desde ese lugar pidieron un auto y desparecieron. Que en la casa faltaban colchones y sábanas, que supuestamente los habían llevado para quemarlos junto con la camioneta. Que su pareja le dijo "se llevaron todo para quemarlo con la camioneta".

Remarcó que le mostraban por videollamada a dos personas, apodadas Papá y Lima, cómo mataron a las chicas. Que estas personas estaban en José C,. Paz. y que esa llamada se hizo desde una aplicación llamada Zangi. Que es una app que hicieron bajar en el teléfono.

Cuando le preguntaron que si sabía el por qué mataron a las chicas, respondió: "Le robaron 30 kilos de cocaína al Duro (Víctor Sutacuro)". Y que en esa acción Identificó a la menor Lara. Agregó que grabaron y mostraron la tortura y asesinatos. "Me dijeron que a Julio (Pequeño J) le pagaron 1 millón de dólares". Su declaración dio lugar a varios allanamientos en la Villa 1-11-14 en busca de más sospechosos del triple crimen.