8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio en Florencio Varela: los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Magali Celeste González Guerrero, dueña de la casa donde masacraron a las 3 jóvenes, confirmó que "las mataron porque le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro".

Por

La detenida detalló el modo en que engañaron y asesinaron a las 3 jóvenes.

C5N

Una de las primeras testigos detenida en la causa por el triple femicidio de Brensa, Morena y Lara declaró este miércoles ante el fiscal Adrián Arribas y dio detalles de cómo fue el plan y quiénes intervinieron ese viernes 19 de septiembre en Florencio Varela.

Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25 vivían en el barrio Thompson.
Te puede interesar:

Investigan un doble femicidio en Bahía Blanca: madre e hija fueron encontradas calcinadas en su casa

Celeste Magalí González Guerrero relató que ese día, Julio (Pequeño J) habló con su pareja Miguel, apodado "Gonzalo" dentro de la banda, y dueño junto con ella de la casa donde asesinaron a Brenda, Morena y Lara, en ubicada en Río Jáchal y El Chañar.

Ese viernes a la tarde, los 3 fueron a vender droga (cocaína) como todos los días a Florencio Varela. Detalló que Matías Ozorio le llevaba 100 0 120 envoltorios que se vendían a 10 mil pesos cada uno, y que tenían dos teléfonos, que uno lo manejaba Pequeño J, porque todos los clientes eran de él.

En el programa El Diario, en C5N, el periodista Leo García compartió parte de la declaración de la mujer: "Ese día les pidieron la casa, se lo pidió Pequeño J porque dijo que iba a ir con una amiga. Entre las 6 y las 8: "Entiendo que a esa hora es cuando entraron a hacer el pozo a mi casa", detalló.

Contó que Julio (Pequeño J) le escribió a su celular para que abriera el portón cuando llegaran: "Yo fui a la casa alrededor de las 20:30. Llegaron poco después de 21:30. Abrí el portón, me ayudó Julio, entraron una camioneta Chevrolet color blanca y bajaron 3 chicas y 3 hombres más. Entre los hombres estaba Julio, me dieron 1000 dólares para que me fuera. El que me los dio es "el Duro", "el que maneja todo", "es el tío de Pequeño J".

En cuanto le consultaron cómo se veían las chicas, contestó: "Bajaron sonrientes, se las veía como engañadas, que venían a una fiesta". En su declaración relató qué la droga que tenía Osorio se la daba Pequeño J, que son todos vendedores de drogas, y que tienen un departamento en la zona de Pompeya, y que no pudieron ir ahí ese día con las chicas porque estaba en reconstrucción.

La casa donde asesinaron a Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela

Ella se fue de la casa a seguir vendiendo droga, mientras dentro de la casa había música y detalló: "Había tres hombres con guantes de látex, con las luces apagadas esperando que las chicas entren", Ella reconoció a Alex, David Gustavo Morales Huamaní, uno de los sospechosos buscados. Dio detalles sobre el grupo de WhatsApp para vender droga, que era "los pulpos".

"Que querían poner música, que buscaron un parlante... que cuando volvió a la casa a las 4 de la mañana, me abrió la puerta Miguel (su esposo). Veo que tenía los dedos sangrantes. Me explicó que cuando salió de la casa para llevar el parlante una de las chicas quiso escaparse corriendo, agarró un destornillador y la mató".

Además, describió el orden de los crímenes y el detalle de la compra de "5 botellas de lavandina, tres juegos de guantes, agua oxigenasa para que se curara y artículos de limpieza", que coincide con los primeros testigos. Dijo que compraron 20 litros de nafta en una estación de servicio que siempre les compra drogas "y no les iban a hacer preguntas". Aseguró que ella misma los guió hasta el campito donde quemaron la camioneta. Que desde ese lugar pidieron un auto y desparecieron. Que en la casa faltaban colchones y sábanas, que supuestamente los habían llevado para quemarlos junto con la camioneta. Que su pareja le dijo "se llevaron todo para quemarlo con la camioneta".

Remarcó que le mostraban por videollamada a dos personas, apodadas Papá y Lima, cómo mataron a las chicas. Que estas personas estaban en José C,. Paz. y que esa llamada se hizo desde una aplicación llamada Zangi. Que es una app que hicieron bajar en el teléfono.

Cuando le preguntaron que si sabía el por qué mataron a las chicas, respondió: "Le robaron 30 kilos de cocaína al Duro (Víctor Sutacuro)". Y que en esa acción Identificó a la menor Lara. Agregó que grabaron y mostraron la tortura y asesinatos. "Me dijeron que a Julio (Pequeño J) le pagaron 1 millón de dólares". Su declaración dio lugar a varios allanamientos en la Villa 1-11-14 en busca de más sospechosos del triple crimen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Femicidio de Daiana Mendieta: la investigación apunta a que "murió por un disparo de arma de fuego"

Los exjugadores de Vélez enfrentan un juicio por el supuesto abuso sexual a una mujer de 24 años.

Abuso sexual en Vélez: la periodista que hizo la denuncia intentó quitarse la vida

play

Otra vez incidentes y represión en la marcha de jubilados: hay cuatro detenidos

play

Triple femicidio de Florencio Varela: investigan la hipótesis de que la droga que robaron era de Víctor Sotacuro

esta estafa de la vtv es a traves de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

El auto se partió a la mitad y la carrocería quedó en dos carriles diferentes.

Trágico choque en la Ruta 11: un auto se partió por la mitad y murió un nene de 2 años

Rating Cero

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

Javier Milei junto a Espert y su hermana Karina, salpicados por sendos escándalos en los últimos meses.

"Hablar de más puede ser tan riesgoso como callar", advirtió una analista política sobre la defensa de Milei a Espert

Hace 15 minutos
El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

Hace 17 minutos
La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.

Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

Hace 30 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Hace 34 minutos
Así luce el exterior de la Captiva híbrida.

Chevrolet inicia la preventa de la Captiva PHEV

Hace 1 hora