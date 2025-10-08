Investigan un doble femicidio en Bahía Blanca: madre e hija fueron encontradas calcinadas en su casa

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Velázquez y Mariana Bustos. Los vecinos escucharon detonaciones y vieron salir de la vivienda a una persona en una moto.

Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25 vivían en el barrio Thompson.

Los cuerpos calcinados de una mujer y su hija fueron hallados este miércoles, tras un incendio en una vivienda de un barrio de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Según testimoniaron los vecinos se escucharon detonaciones similares a un arma de fuego, por lo que se investiga un doble femicidio.

El hecho que investiga el fiscal Jorge Viego ocurrió en la casa familiar de dos plantas ubicada en la calle Santa Fe al 2300 luego que un llamado al servicio de emergencias sobre el siniestro en el barrio Thompson. Fueron identificadas como Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25.

Los vecinos habrían intentado ingresar, pero no pudieron a raíz de la cantidad del humo hasta que los bomberos hallaron los dos cuerpos en una de las habitaciones. Trascendió que la gente del lugar había escuchado detonaciones durante la noche y otros haber visto la presencia de una persona salió de la casa en una moto.

Ahora se analiza la existencia de cámaras de seguridad para determinar la presencia de alguna persona que habría concurrido a la casa, según las declaraciones de los vecinos.

Las mujeres compartían la casa y se dedicaban a la venta de comidas a través de viandas

La investigación

Los cuerpos de las dos mujeres serán sometidos a la respectiva autopsia de rigor que se llevará a cabo en las próximas horas, señalaron voceros consultados al indicar que hasta ahora la causa está caratulada como averiguación causales de muerte.

Velázquez había enviudado hacía 2 años, trabajaba como personal de limpieza de viviendas y compartían la casa junto con su hija quien se dedicaba a la venta de comidas a través de viandas.

Respecto a las pericias, los bomberos tratarán de determinar las causas del incendio como asi también las autopsias que se le practicarán a los cuerpos.