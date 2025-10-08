8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Investigan un doble femicidio en Bahía Blanca: madre e hija fueron encontradas calcinadas en su casa

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Velázquez y Mariana Bustos. Los vecinos escucharon detonaciones y vieron salir de la vivienda a una persona en una moto.

Por
Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25 vivían en el barrio Thompson.

Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25 vivían en el barrio Thompson.

NA

Los cuerpos calcinados de una mujer y su hija fueron hallados este miércoles, tras un incendio en una vivienda de un barrio de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Según testimoniaron los vecinos se escucharon detonaciones similares a un arma de fuego, por lo que se investiga un doble femicidio.

Te puede interesar:

Femicidio de Daiana Mendieta: cuál es el vínculo entre el detenido y la joven hallada en Entre Ríos

El hecho que investiga el fiscal Jorge Viego ocurrió en la casa familiar de dos plantas ubicada en la calle Santa Fe al 2300 luego que un llamado al servicio de emergencias sobre el siniestro en el barrio Thompson. Fueron identificadas como Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25.

Los vecinos habrían intentado ingresar, pero no pudieron a raíz de la cantidad del humo hasta que los bomberos hallaron los dos cuerpos en una de las habitaciones. Trascendió que la gente del lugar había escuchado detonaciones durante la noche y otros haber visto la presencia de una persona salió de la casa en una moto.

Ahora se analiza la existencia de cámaras de seguridad para determinar la presencia de alguna persona que habría concurrido a la casa, según las declaraciones de los vecinos.

Las mujeres compartían la casa y se dedicaban a la venta de comidas a través de viandas

La investigación

Los cuerpos de las dos mujeres serán sometidos a la respectiva autopsia de rigor que se llevará a cabo en las próximas horas, señalaron voceros consultados al indicar que hasta ahora la causa está caratulada como averiguación causales de muerte.

Velázquez había enviudado hacía 2 años, trabajaba como personal de limpieza de viviendas y compartían la casa junto con su hija quien se dedicaba a la venta de comidas a través de viandas.

Respecto a las pericias, los bomberos tratarán de determinar las causas del incendio como asi también las autopsias que se le practicarán a los cuerpos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La maniobra que analiza LLA para que Santilli encabece la lista en la Provincia

Reichardt, de modelo y actriz a candidata a diputada de La Libertad Avanza.

Karen Reichardt, de modelo y actriz a principal candidata a diputada de LLA en una elección clave en la Provincia

play

Milei en modo campaña: inauguró una planta en Mar del Plata y encabeza un acto con Santilli

play

Juan Grabois cruzó a José Luis Espert: "No das lástima, das asco"

El último desmonte dejó sin lugar a los capibaras y derivó en las 46 muertes.

Victoria para los carpinchos en Nordelta: la Justicia prohibió la castración y suspendió las obras

Espert insistió en su inocencia sobre el aporte del narcotráfico para la campaña de LLA en 2019.

Espert habló tras su reunión con Milei: "El Presidente jamás me pidió renunciar a la candidatura"

Rating Cero

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

Javier Milei junto a Espert y su hermana Karina, salpicados por sendos escándalos en los últimos meses.

"Hablar de más puede ser tan riesgoso como callar", advirtió una analista política sobre la defensa de Milei a Espert

Hace 25 minutos
El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

Hace 27 minutos
La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.

Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

Hace 40 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Hace 44 minutos
Así luce el exterior de la Captiva híbrida.

Chevrolet inicia la preventa de la Captiva PHEV

Hace 1 hora