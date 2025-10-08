Triple femicidio de Florencio Varela: investigan la hipótesis de que la droga que robaron era de Víctor Sotacuro Para los investigadores se trata del jefe de los asesinos de Brenda, Morena y Lara, que reclutó para recuperar el botín. Por







Una de las mujeres detenidas apuntó a Sotacuro como el líder de la banda aseina. Redes Sociales

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela dio un giro inesperado y ahora los investigadores siguen la pista de que Víctor Sotacuro, detenido, supuestamente como chofer "es el jefe de la banda de asesinos que fue a recupera la droga".

La hipótesis principal, sigue siendo la que durmieron a un hombre y una de la víctimas lo durmió y le robó, y la segunda pista es que ese hombre es Sotacuro, capturado en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca. Se cree que ideó la tortura y los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

En el programa De Una en C5N, con la conducción Rubén Suárez y Lucila Trujillo, el periodista Leo García detalló: "La propia mujer aseguró que le gustaba salir con mujeres y que así conoció a Lara, y que fue la joven que contó a un novio que en la casa que visitó había dólares y droga. Al final se supo que eran 30 kilos, no 300".

Víctor Sotacuro Una de las mujeres detenidas apuntó a Sotacuro como el líder de la banda aseina. Redes Sociales

Según fuentes de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, el hombre habría armado la banda, y reclutado a los "pesados" del barrio como Pequeño j, Matías Osorio, el Gordo Dilan. "Sotacuro habría planeado conquistar a Lara, invitarla a una fiesta de tres o cuatro días que le daría tiempo para torturarlas y recuperar la droga", según García.