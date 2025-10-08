8 de octubre de 2025 Inicio
Triple femicidio de Florencio Varela: investigan la hipótesis de que la droga que robaron era de Víctor Sotacuro

Para los investigadores se trata del jefe de los asesinos de Brenda, Morena y Lara, que reclutó para recuperar el botín.

Una de las mujeres detenidas apuntó a Sotacuro como el líder de la banda aseina.

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela dio un giro inesperado y ahora los investigadores siguen la pista de que Víctor Sotacuro, detenido, supuestamente como chofer "es el jefe de la banda de asesinos que fue a recupera la droga".

La hipótesis principal, sigue siendo la que durmieron a un hombre y una de la víctimas lo durmió y le robó, y la segunda pista es que ese hombre es Sotacuro, capturado en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca. Se cree que ideó la tortura y los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

En el programa De Una en C5N, con la conducción Rubén Suárez y Lucila Trujillo, el periodista Leo García detalló: "La propia mujer aseguró que le gustaba salir con mujeres y que así conoció a Lara, y que fue la joven que contó a un novio que en la casa que visitó había dólares y droga. Al final se supo que eran 30 kilos, no 300".

Una de las mujeres detenidas apuntó a Sotacuro como el líder de la banda aseina.

Según fuentes de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, el hombre habría armado la banda, y reclutado a los "pesados" del barrio como Pequeño j, Matías Osorio, el Gordo Dilan. "Sotacuro habría planeado conquistar a Lara, invitarla a una fiesta de tres o cuatro días que le daría tiempo para torturarlas y recuperar la droga", según García.

Una de las mujeres detenidas reveló que Sotacuro no era chofer, y ahora se sabe que él iba atrás con las chicas, como organizando el viaje, es decir que no era el que manejaba. Según detallaron su tarea era repartir la droga entre las distintas bandas que la comercializaban, aunque fue engañado y robado por Lara y su novio, según trascendió de la causa.

