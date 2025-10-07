7 de octubre de 2025 Inicio
La madre de Morena denunció amenazas en el caso del triple femicidio en Florencio Varela

La mujer expuso ante el fiscal Adrián Arribas y mencionó a un hombre conocido como Gordo Dylan, quien estaría vinculado con la venta de drogas.

La madre de Morena Verdi declaró ante el fiscal Adrián Arribas.

El hallazgo del cadáver ocurrió este martes en un camino rural apartado y cerca Mansilla, donde vivía la joven.
El periodista Paulo Kablan detalló en Argenzuela, por C5N, el contenido de la declaración de Sabrina, la madre de Verdi: "Mencionó al Gordo Dylan, quien sería el suegro de Martina, la mejor amiga de Brenda, una de las víctimas. Dijo que no lo conoce personalmente pero que tendría vinculación con las víctimas y con la comercialización de drogas".

En tal sentido, marcó que la mujer denunció amenazas. "En la declaración, la mamá contó que estaba amenazada al igual que otros familiares por una banda conocida como 'los bolivianos del 19'. Pidió custodia", expresó.

Sabrina, madre de Morena Verdi.

De acuerdo al informe forense, Verdi murió por un “shock neurogénico” producto de una estrangulación. Además, presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron postmortem y fue sujetada con un cordón en ambos tobillos, con una cinta plástica en ambas muñecas y el mismo elemento que se utilizó como mordaza en la boca, sumado a una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello.

La necropsia se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Laferrere, y el documento se describe que “se deja constancia que el cadáver se encuentra sucio y con restos de tierra en la superficie corporal”, así como también en avanzado estado de descomposición, de acuerdo a lo informado por NA.

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

En medio de la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela, dieron a conocer un video donde se ve al principal sospechoso del caso, Pequeño J, caminando junto a Lara Gutiérrez en el barrio porteño de Flores.

Este lunes se difundió una imagen del joven de 22 años caminando por Avenida Rivadavia y Lafuente junto a otras dos personas, un encuentro que se dio 13 días antes del brutal asesinato de la adolescente de 15 años y sus dos amigas, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

De acuerdo a lo que se ve en las cámaras de seguridad las secuencia data del 6 de septiembre a las 22:59. “Así caminaba Lara junto a Pequeño J y a un hombre más, el del medio, que puede ser clave para la investigación. Se llama Dylan, creen que fue la persona que hizo que J conozca a Lara”, explicó el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.

“Creen que habría sido la persona que convenció a Lara para robarle a J para hacerse de una importante cantidad de dinero que habían acreditado que Pequeño J tenía”, agregó.

De acuerdo a lo confirmado por el fiscal Adrián Arribas, la adolescente tenía un vínculo con el joven peruano de 22 años, ya que se acreditó que además de ese encuentro tuvieron otros más, previo a la noche del asesinato. Además, los investigadores creen que Gutiérrez tenía “miedo” a las reuniones con Tony Janzen Valverde Victoriano, por lo tanto, siempre buscaba a amigas para asistir.

Lara y Pequeño J junto a Tony y otra chica fue en una casa de comidas rápidas donde el jefe narco peruano le habría ofrecido propuesta de índole sexual y que consistía en pasar 3 días a solas con ellos en un domicilio que no le especificaron en su momento, según le habría revelado la víctima a sus amigas.

