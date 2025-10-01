1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Abuso sexual en Vélez: la periodista que hizo la denuncia intentó quitarse la vida

El hecho se precipitó por una contradenuncia de uno de los acusados, entre los que están José Florentín, Abiel Osorio y Braian Cufré.

Por
Los exjugadores de Vélez enfrentan un juicio por el supuesto abuso sexual a una mujer de 24 años.

Los exjugadores de Vélez enfrentan un juicio por el supuesto abuso sexual a una mujer de 24 años.

Redes Sociales

La periodista tucumana que denunció por abuso sexual a 3 exjugadores del club Vélez Sarsfield decidió quitarse la vida en dos oportunidades, en el marco de una contradenuncia de uno de los sospechados.

La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.
Te puede interesar:

Quién fue Jane Goodall, la científica que apareció en Los Simpson y hasta tuvo su propia película

La joven intentó tirarse de un primer piso pero fue retenida por un operario y después ingirió dos frascos de pastillas y tuvo que ser asistida por sus familiares. Está fuera de peligro, aunque quedó internada en un hospital local bajo atención médica y psicológica.

Esta crítica situación se desencadenó a un año y medio del hecho, por una presentación judicial de José Florentín, uno de los imputados, que sostiene que la acusación original fue una “falsa denuncia”. Los otros implicados son Abiel Osorio,y Braian Cufré.

El caso tomó estado público en marzo de 2024, cuando la mujer denunció que había tenido una charla vía mensajes de celular con el arquero Sebastián Sosa quien la invitó al hotel en donde se alojaba la delegación. Según el expediente, el hecho sucedió después del encuentro que El Fortín tuvo en la provincia ante Atlético Tucumán. Los cuatro futbolistas fueron imputados y, tras pasar un tiempo detenidos, recuperaron la libertad condicional.

La contradenuncia de José Florentín

La presentación que hizo el futbolista José Florentín se basó en pericias realizadas a teléfonos celulares y echa la culpa a la periodista tucumana, al padre, a los abogados querellantes Patricia Neme y Franco Venditti, al diputado nacional Carlos Cisneros y a varios testigos. La defensa de uno de los cuatro acusados los denunció por falso testimonio, estafa procesal y adulteración de documentos, entre otros delitos, según el diario La Gaceta.

La fiscal Mariana Rivadeneira tomó la denuncia y ordenó una serie de allanamientos en estudios jurídicos y domicilios particulares. De acuerdo con los medios locales, se descartó la figura de asociación ilícita y se aclaró que cualquier derivación deberá resolverse en el marco del expediente principal, que sigue en manos de la fiscal Adriana Reinoso Cuello y que no tiene aún fecha de elevación a juicio oral.

Desde la querella, Neme calificó la contradenuncia como “una maniobra para desviar el foco del caso, que es de una violación en manada”, y la tildó de “absurda”, según el medio tucumano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Reprimieron a la mamá de una de las víctimas del triple femicidio tras la marcha de Ni una menos

play

Ni una menos: a lo largo del país el colectivo feminista pidió justicia por Brenda, Morena y Lara

Pavón había sido condenado como autor de encubrimiento agravado a cinco años de prisión efectiva.

Femicidio de Micaela García: ordenaron un nuevo juicio para uno de los asesinos

play

Triple femicidio: piden la captura internacional de la mano derecha de Pequeño J

Abel Pintos respaldó la educación pública.

Abel Pintos defendió la educación pública y dará un show en Ciudad Universitaria

Las mafias, que antes parecían operar en las sombras, ahora utilizan el terror como herramienta de comunicación y control territorial.

Crímenes con sello narco: 5 casos que conmocionaron al país en los últimos años

Rating Cero

Pampita y Guido Kaczka fueron los últimos dos conductores de Los 8 escalones﻿.
play

Escándalo en El Trece: levantaron Los 8 escalones y se reveló un fuerte conflicto entre Pampita y Guido Kaczka

Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vinculados de forma amorosa.

Nico Furtado rompió el silencio tras la polémica: "Con Stefi compartimos..."

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.

¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Elon Musk sorprendió al pedir un boicot a Netflix.

Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..."

Marcelo Tinelli dejó en claro que sigue separado de Milett Figueroa.
play

Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero: "Fue precipitado hablar..."

últimas noticias

Los exjugadores de Vélez enfrentan un juicio por el supuesto abuso sexual a una mujer de 24 años.

Abuso sexual en Vélez: la periodista que hizo la denuncia intentó quitarse la vida

Hace 1 hora
Javier Milei, en una semana complicada para el Gobierno.

Javier Milei respaldó a José Luis Espert: "No vamos a permitir que nos quieran imponer a quién echar por una operación"

Hace 1 hora
Abel Pintos respaldó la educación pública.

Abel Pintos defendió la educación pública y dará un show en Ciudad Universitaria

Hace 1 hora
La camiseta alternativa sería muy parecida a la usada en Qatar 2022.

Se filtró la polémica camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: el detalle que divide a los hinchas

Hace 1 hora
play
Pampita y Guido Kaczka fueron los últimos dos conductores de Los 8 escalones﻿.

Escándalo en El Trece: levantaron Los 8 escalones y se reveló un fuerte conflicto entre Pampita y Guido Kaczka

Hace 1 hora