El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, explicó que siguen los rastrillajes para encontrar el celular de la víctima. La fiscal ratificó que el principal imputado es Gustavo Brondino.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, detalló que el asesinato de Daiana Mendieta se investiga como un "femicidio". La joven estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre en Gobernador Mansilla.

Entre los primeros detalles de la investigación por la muerte de la joven, se desprende que "murió por el disparo de un arma de fuego", y que trataron de ocultar el cuerpo de la mujer en un aljibe de una casa abandonada.

"Muchas veces el aljibe es sinónimo de muchos hechos dolosos , en el mundo. Lamentablemente acá se encontró el cuerpo de Daiana", destacó el funcionario.

Gustavo Brondino es el principal sospechoso y único detenido por el asesinato hasta el momento. El hombre trabajaba en un galpón que era propiedad de la familia de la mujer.

En este sentido, Roncaglia aseguró que "hay elementos que lo relacionan con el hecho doloso de la muerte de Daiana . Es una persona mayor, de 55 5años, de Mansilla". Se trata de un hombre que vive en esta localidad y que frecuentaba una casa totalmente deshabitada, donde hallaron el cuerpo sin vida de la joven de 22 años.

La fiscal Emilce Reynoso confirmó que se fueron descartando y corroborando elementos por los que la línea de investigación es de un femicidio.

En la etapa inicial trabajan con la División del Cibercrimen de Paraná y la Policía entrerriana y el informe preliminar de la autopsia reveló que en principio murió "por una herida de arma de fuego". La observación del cadáver se realizó en Oro Verde.

El imputado tendrá esta tarde una declaración indagatoria, en la Jefatura departamental de Rosario del Tala, porque está detenido por resistencia a la autoridad, cuando fueron a buscarlo el día domingo, y que está investigado por el femicidio.