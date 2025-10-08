8 de octubre de 2025 Inicio
Otra vez incidentes y represión en la marcha de jubilados: hay cuatro detenidos

Las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes aún en medio de la desconcentración. Entre los demorados hubo un fotógrafo, un jubilado y una persona en situación de calle.

Hubo cuatro detenidos en la marcha de jubilados de este miércoles en el Congreso.

Volvieron a producirse incidentes en la marcha de los jubilados de todos los miércoles, y la Policía reprimió una vez más a los manifestantes que reclamaban por un aumento en sus haberes y dejó como saldo 4 detenidos.

Los uniformados encerraron a la gente con los escudos empujándolos hacia el vallado metálico con el que rodearon el Congreso. Cuando la mayoría de los manifestantes se había ido del lugar, tomaron la decisión de abrir la Avenida Rivadavia y hubo un último detenido.

Se trató de un hombre en situación de calle, Osvaldo Mansilla, que quedó en medio de la calle mientras los uniformados intentaron subirlo a la vereda. Pasadas las 18, las fuerzas de seguridad triplicaron la cantidad de los manifestantes.

En el programa Argenzuela, en C5N, el cronista Nicolás Munafó aseguró que "hay detenidos", y relató que los uniformados se quedaron en el lugar: "La decisión (del operativo de seguridad) fue quedarse acá en el Congreso". Aunque quienes cumplen la función de "rescatistas" aclararon que no atendieron a nadie lastimado.

Sobre la avenida Callao, las fuerzas de seguridad detuvieron a Cristian Balderrama, según se identificó en el momento de los incidentes, cuando caminaba por esa arteria hacia Corrientes. Además, se llevaron detenido a un fotógrafo. El dron dejó ver el importante despliegue de la Infantería y la Policía de la Ciudad.

Hubo un tercer detenido, un adulto mayor identificado como Víctor Amarilla al que esposaron y le pusieron la rodilla sobre su cuerpo, aunque nunca trató de resistirse.

Entre los presentes

