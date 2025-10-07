Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

En medio de la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela, dieron a conocer un video donde se ve al principal sospechoso del caso, Pequeño J, caminando junto a Lara Gutiérrez en el barrio porteño de Flores.
La adolescente de 15 años y el principal acusado del crimen de ella y sus amigas Brenda Del Castillo y Morena Verdi, fue 13 días antes en el cruce de Avenida Rivadavia y Lafuente en el barrio porteño de Flores.
Este lunes se difundió una imagen del joven de 22 años caminando por Avenida Rivadavia y Lafuente junto a otras dos personas, un encuentro que se dio 13 días antes del brutal asesinato de la adolescente de 15 años y sus dos amigas, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
De acuerdo a lo que se ve en las cámaras de seguridad las secuencia data del 6 de septiembre a las 22:59. “Así caminaba Lara junto a Pequeño J y a un hombre más, el del medio, que puede ser clave para la investigación. Se llama Dylan, creen que fue la persona que hizo que J conozca a Lara”, explicó el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.
“Creen que habría sido la persona que convenció a Lara para robarle a J para hacerse de una importante cantidad de dinero que habían acreditado que Pequeño J tenía”, agregó.
De acuerdo a lo confirmado por el fiscal Adrián Arribas, la adolescente tenía un vínculo con el joven peruano de 22 años, ya que se acreditó que además de ese encuentro tuvieron otros más, previo a la noche del asesinato. Además, los investigadores creen que Gutiérrez tenía “miedo” a las reuniones con Tony Janzen Valverde Victoriano, por lo tanto siempre buscaba a amigas para asistir.
