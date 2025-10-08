8 de octubre de 2025 Inicio
Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Para evitar ser víctima de esta estafa, las autoridades insisten en utilizar únicamente los canales oficiales para cualquier gestión.

Una nueva modalidad de estafa vinculada con la gestión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) mantiene en alerta a las autoridades y a los conductores. Este fraude circula principalmente a través de redes sociales como Facebook, donde perfiles falsos y publicaciones engañosas se presentan como canales oficiales de los organismos de tránsito. El propósito de los estafadores es atraer a usuarios desprevenidos para redirigirlos hacia páginas web falsas que imitan a la perfección los portales legítimos de solicitud de turnos.

A diferencia del proceso oficial, estas páginas solicitan datos de tarjetas de crédito o débito bajo la excusa de realizar un pago anticipado del trámite. Sin embargo, tanto el gobierno de la Provincia de Buenos Aires como el de la Ciudad de Buenos Aires han reiterado que no se requiere ningún tipo de pago previo ni información bancaria para solicitar un turno.

El riesgo de caer en esta trampa es doble: además de perder el dinero entregado, el conductor expone sus datos personales y financieros, lo que permite a los estafadores realizar consumos no autorizados. A esta modalidad se suma la proliferación de perfiles en el Marketplace de Facebook que ofrecen obleas ilegales o falsificadas, exponiendo al automovilista a sanciones severas.

Cuál es la estafa de la VTV que se realiza a través de Facebook

La estafa vinculada a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que circula en Facebook se convirtió en una seria amenaza al aprovechar la obligatoriedad del trámite y la dificultad para conseguir turnos. Este tipo de fraude opera mediante dos modalidades principales, ambas con el objetivo de sustraer dinero o información sensible de los conductores: la venta de documentación falsa directamente en la plataforma y el engaño de phishing a través de sitios web apócrifos.

La primera modalidad se desarrolla en el apartado Marketplace de Facebook, donde perfiles falsos o usurpados publican anuncios atractivos con frases como “VTV sin turno directo de planta” o “Oblea VTV y GNC de buena calidad”. Estas publicaciones prometen entregar la oblea y el informe de inspección obligatorios sin necesidad de realizar la verificación en las plantas oficiales, lo que representa un riesgo considerable para los conductores.

En esta modalidad, los estafadores solicitan al interesado que complete un formulario virtual con sus datos personales y los del vehículo, para luego coordinar un encuentro o envío donde se efectúa la entrega del material y el pago, generalmente en efectivo. Aunque el precio de la oblea falsa suele ser similar al del trámite legítimo, los documentos carecen de validez oficial, configurando un fraude que expone al automovilista a sanciones legales por circular con documentación adulterada.

La segunda modalidad corresponde al engaño de phishing, enfocado en el robo de datos financieros. En este caso, los delincuentes no ofrecen una oblea sino la posibilidad de obtener un turno de VTV de manera rápida. Mediante publicaciones patrocinadas o perfiles que aparentan ser oficiales, redirigen a los usuarios a una página web falsa que reproduce fielmente el portal legítimo de solicitud de turnos.

El momento crítico del fraude se da cuando el conductor ingresa los datos de su tarjeta de crédito o débito bajo la excusa de realizar un pago anticipado para asegurar el turno. A diferencia del procedimiento oficial —en el que el pago se realiza únicamente en la planta verificadora—, este paso permite a los estafadores apropiarse de la información bancaria, incluyendo número, fecha de vencimiento y código de seguridad, para efectuar compras fraudulentas.

Ante esta situación, las autoridades de control de la VTV emitieron reiteradas advertencias y presentaron denuncias judiciales con el fin de eliminar los perfiles y páginas fraudulentas. La principal recomendación para los conductores es desconfiar de cualquier publicación en redes sociales que solicite pagos o datos bancarios durante la reserva del turno. El único medio válido para gestionar la VTV es a través de los sitios web oficiales de los organismos de tránsito, donde el turno se obtiene gratuitamente y el pago se realiza únicamente en la planta.

Además de las pérdidas económicas y el riesgo legal, esta estafa implica el peligro del robo de identidad. Compartir datos personales, de contacto o del vehículo con perfiles delictivos puede derivar en suplantaciones futuras o en nuevas modalidades de fraude. Por ese motivo, se aconseja abandonar de inmediato cualquier sitio sospechoso y acceder siempre a los canales oficiales del gobierno para realizar el trámite de manera segura.

