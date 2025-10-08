8 de octubre de 2025 Inicio
Trágico choque en la Ruta 11: un auto se partió por la mitad y murió un nene de 2 años

El Ford Ka se despistó a la altura del kilómetro 503, entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, e impactó contra un poste de luz. La conductora resultó gravemente herida y su hijo falleció en el acto.

El auto se partió a la mitad y la carrocería quedó en dos carriles diferentes.

Un niño de 2 años murió y su madre resultó gravemente herida después de que el auto en el que viajaban protagonizara un impresionante choque sobre la Ruta 11: la carrocería del vehículo quedó partida a la mitad y ocupando dos carriles distintos.

El incidente ocurrió alrededor de las 7.50 de este miércoles a la altura del kilómetro 503, en el límite norte entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Según los primeros informes, el Ford Ka se despistó mientras circulaba a alta velocidad y habría mordido el cordón de la ruta.

Como consecuencia del despiste, el auto hizo varios trompos y terminó impactando de costado contra una de las columnas de alumbrado del cantero central. Por la violencia del impacto, el auto se partió en dos. El menor, que viajaba en su silla de seguridad, falleció en el acto.

Accidente Ruta 11 08-10-25
El tránsito se interrumpió temporalmente para que la Policía trabajara en el lugar.

La madre del niño, de 32 años, sufrió graves heridas y una crisis nerviosa, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. El tránsito se interrumpió de manera temporal, sentido a esa ciudad, para que la Policía Científica realizara los peritajes correspondientes.

También participaron del operativo varias ambulancias y personal de Rescate y Bomberos. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional N°11 de Delitos Culposos, a cargo del doctor Germán Vera Tapia, quien buscará determinar las causas del siniestro.

