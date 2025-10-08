8 de octubre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 9 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 9 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Anses informó qué grupo de beneficiarois cobra más de $390.000 este mes.
Urgente ANSES: quiénes pueden cobrar más de $390.000 en octubre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 9 de octubre con DNI finalizado en 1 y 2.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves con DNI terminado en 1 y 2.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 percibirán sus haberes este jueves por ventanilla.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este jueves 9 de octubre.

ANSES: Asignaciones de Pago Único

Las titulas de la Asignación de Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Primera quincena, percibirán sus montos hasta el 10 de noviembre con todos los documentos.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 4 y 5, 6 y 7, 9 y 9.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

