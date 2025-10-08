Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 9 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 9 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 9 de octubre con DNI finalizado en 1 y 2.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves con DNI terminado en 1 y 2.
ANSES: Asignación por Embarazo
El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 percibirán sus haberes este jueves por ventanilla.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos este jueves 9 de octubre.
ANSES: Asignaciones de Pago Único
Las titulas de la Asignación de Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Primera quincena, percibirán sus montos hasta el 10 de noviembre con todos los documentos.
ANSES: Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 4 y 5, 6 y 7, 9 y 9.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.