Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

La directora gerente del organismo internacional se mostró optimista con el próximo paquete de ayuda para el país en el que está trabajando estrechamente con Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Por
La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, confirmó que el organismo mantiene diálogos avanzados con Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar un paquete de ayuda para Argentina: “Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina”, expresó.

Javier Milei junto a Espert y su hermana Karina, salpicados por sendos escándalos en los últimos meses.
Desde Washington, donde el equipo económico argentino continúa con las negociaciones, Georgieva detalló a la agencia Reuters que los lineamientos de la ayuda incluirían el aporte del gobierno estadounidense y anticipó definiciones inminentes: "Esperamos decisiones sobre el tema en breve", afirmó.

Además, añadió: “Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar. Lo que le faltaba era en el ámbito político”.

Entre las alternativas en análisis figura la posibilidad de que Estados Unidos transfiera parte de sus Derechos Especiales de Giro (DEG) -los activos de reserva del FMI- al país, un mecanismo similar al que Washington implementó con Qatar en 2023, según señaló la funcionaria.

Las negociaciones en la capital estadounidense continúan con el equipo económico del país presente. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había aclarado días atrás que su país “no está poniendo dinero en Argentina”, sino que lo que ofrece es un “swap” financiero. Esta decisión trajo críticas dentro del Partido Republicano, que cuestiona la decisión de colaborar con Buenos Aires tras las recientes ventas de soja de la Argentina a China por miles de millones de dólares.

georgieva fmi

El FMI le pidió al Gobierno que acumule reservas y genere un "amplio apoyo político"

En línea con el pedido de la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió este jueves en la necesidad de que el gobierno de Javier Milei genere "un amplio apoyo político" para "fortalecer la confianza" en su programa económico y, además, empiece a acumular reservas.

Según informó Liliana Franco en Ámbito, la vocera del organismo, Julie Kozack, ratificó el apoyo a la Argentina durante su habitual conferencia de prensa, pero señaló algunos puntos en los que el Gobierno debería trabajar para garantizar la implementación de su "agenda de reformas".

"Creemos que fortalecer la confianza y mantener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de la autoridad con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas", sostuvo.

"En cuanto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza", agregó. En esta línea, la preocupación coincide con la del gobierno de Estados Unidos.

Kozack remarcó que el FMI sigue "trabajando estrechamente con las autoridades para apoyar a la Argentina en su camino hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado", y agradeció "el apoyo anunciado por los socios de Argentina: Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo".

"Estamos colaborando estrechamente con todos estos socios para apoyar conjuntamente al país", afirmó. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró la semana pasada que los intereses del organismo "están alineados" con los de las autoridades estadounidenses, con quienes mantienen un "estrecho contacto".

Aunque el Gobierno viene cumpliendo la mayoría de las metas del acuerdo, la excepción que preocupa al Fondo es la acumulación de reservas. El país debe afrontar vencimientos de deuda por casi u$s2.700 millones en lo que queda del año, y otros u$s18.000 millones en 2026.

FMI Julie Kozack portavoz Kristalina Georgieva
El FMI señaló que Argentina necesita "reconstruir reservas".

