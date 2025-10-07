Thiago Medina reveló el sueño que quiere cumplir tras salir de terapia intensiva: "La vida ahora cambió" La ex Gran Hermano Daniela Celis confesó que su expareja y padre de sus hijas, quien ya se encuentra internado en sala común tras una milagrosa recuperación, tiene un gran deseo cuando abandone el hospital en Moreno.







Thiago sufrió un accidente de moto que lo llevó a luchar por su vida durante tres semanas.

Tras tres semanas de internación, la salud del ex Gran Hermano Thiago Medina continúa generando expectativa, tras salir de terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. En las últimas horas, la madre de sus hijas y expareja, Daniela Celis emocionó a todos tras dar a conocer el sueño que quiere cumplir: "Él me dijo ‘la vida ahora cambió", expresó.

La ex Gran Hermano reveló en el aire de Telefé, el sueño de Thiago cuando abandone el hospital: "Yo quiero estudiar, quiero ser arquitecto, son siete años’. Averiguó todo. Está leyendo libros, está muy bien de ánimo”, confesó Celis. Y agregó: “De hecho, nos sorprende a todos cómo se lo encuentra, cómo se lo ve, entero, fuerte, pero también es un proceso para él de ver todo lo que está pasando”.

Luego, le preguntaron si Thiago recordaba algo en el momento que estuvo en terapia intensiva, y ella contó: "Tuvo muchos sueños esas dos semanas que estuvo dormido, dijo que no paró de soñar, algunas cosas lindas y otras no tan lindas, pero por ahora no las cuenta".

Embed "Cuando salga nos vamos a sentar a charlar, a ver si nos volvemos a enamorar o no"Daniela Celis habló con total sinceridad sobre su relación con Thiago Medina y el futuro que los espera



Mirá #CortáPorLozano por Telefe pic.twitter.com/8o6HP5aw0E — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) October 6, 2025

Thiago ya dejó la terapia intensiva y, aunque el camino hacia la recuperación total es largo, los avances son alentadores: "Tiene que aprender a levantar los brazos y pararse solo", explicó Daniela, quien se mantuvo a su lado en este proceso, llena de esperanza pero también consciente de los desafíos que enfrentan.