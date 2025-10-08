8 de octubre de 2025 Inicio
Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al expolicía que mató al niño

Juan Alberto García Tonzo fue declarado culpable del homicidio, luego de que uno de los 12 disparos que efectuó para evitar el robo de su moto impactó sobre el niño de 10 años.

El menor recibió un disparo en medio de un intento de robo.

Luego del juicio popular, el expolicía bonaerense Juan Alberto García Tonzo fue condenado a 21 años de prisión y 10 de inhabilitación por el homicidio de Bastián Escalante, el niño de 10 años que recibió uno de los 12 disparos efectuados por el oficial cuando intentaba evitar el robo de su moto, a manos de un delincuente desarmado.

La sentencia se confirmó el miércoles luego del mediodía por parte de la jueza María Angélica Sayago del Castillo tras el juicio desarrollado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda. Tonzo fue declarado culpable por un jurado popular.

Cabe destacar que la Fiscalía había pedido 25 años de prisión, mientras que la querella 35 años. Sin embargo, el expolicía fue condenado por homicidio agravado por el uso del arma de fuego y por tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso de la legítima defensa, en el caso de los ladrones que intentaron robarle.

El defensor oficial, Enrique Bonomi, había pedido que el Policía sea condenado por homicidio culposo en los términos del artículo 84 del Código Penal por cinco años de prisión.

Estamos satisfechos con la condena. Junto con la Fiscal del caso, la doctora Mariela Montero, más el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria, hicimos un trabajo minucioso para determinar que García Tonzo fue el responsable de asesinar a Bastian. Ahora vamos a evaluar el pedido de un traslado a una cárcel alejada de su lugar de residencia para que cumpla su condena”, indicó Matías Morla, el abogado de la familia de Bastián.

