Brutal asalto: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

El hecho ocurrió este lunes en el barrio de Las Palmas en la ciudad de Córdoba, cuando el delincuente le arrebató el bolso, pero ella se resistió y la arrastró sobre el asfalto. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Un brutal robo se vivió en las calles de Las Palmas, en la ciudad de Córdoba, cuando un motochorro le arrebató el bolso a una monja, la arrastró por la calle y la dejó inconsciente. El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 16, cuando la mujer estaba caminando por la vereda para cruzar hasta que, de repente, el ladrón que transitaba sobre una moto se abalanza sobre ella para arrebatarle el bolso que llevaba colgado .

Como la monja intentó resistirse, y al no soltar su pertenencia, cayó al suelo y fue arrastrada sobre el asfalt o sufriendo un fuerte golpe lo que la dejó completamente noqueada. Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad del lugar.

En el video se ve que el motochorro, al no poder llevarse el bolso, vuelve caminando para llevarse el objeto con la mujer tendida en el suelo y escapó a toda velocidad, dejando a la mujer inconsciente en medio de la calle.

Un motochorro abordó a una monja en la provincia de Córdoba para robarle la cartera. La arrastró por el asfalto y la dejó tendida e inconsciente en la calle. pic.twitter.com/QAmxFHBYfu

Una vez que se fue el asaltante, algunos vecinos se acercan para auxiliarla tras escuchar los gritos y el ruido del impacto y llamaron a las emergencias para que la asistan. Rápidamente fue trasladada a un centro de salud para su atención. En tanto, el ladrón se encuentra prófugo.

Video: un motochorro quiso robarle al móvil de C5N en Córdoba en vivo

El móvil de C5N en Córdoba sufrió un robo en vivo cuando estaban hablando sobre las muertes vinculadas al fentanilo contaminado que provocó la muerte de 68 personas en Buenos Aires, Santa Fe, CABA y Córdoba.

En plena ciudad de la provincia y desde la puerta de la clínica, la periodista Sofía Pérez estaba realizando el móvil donde habló con los padres de un menor que perdió la vida en las últimas horas contando lo sufrido.

Minutos más tarde, se la escucha a la movilera dar un grito de susto por la aparición de un motochorro quien arrebata el celular donde se estaba haciendo el móvil y que estaba colocado sobre un trípode. Rápidamente desde el piso, Rubén Suárez y Luli Trujillo, asustados intentaron comunicarse con Pérez quien nunca perdió la comunicación del vivo y se la escucha consultarle a su camarógrafo por el robo. “Te quisieron robar, te quisieron robar. ¿Te robaron? Nos sacaron el celular en vivo, chicos. Qué basura”, relató sobre lo ocurrido.