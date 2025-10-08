España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

La medida fue promovida por el primer ministro español, Pedro Sánchez, y fue aprobada por el Parlamento con 178 votos a favor y 169 en contra.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

El Parlamento español ha aprobado una ley para embargar la venta de armas y tecnología militar a Israel, como respuesta al genocidio que está cometiendo contra los palestinos de Gaza.

Se derumbó un edificio en el centro de Madrid: hay al menos tres heridos

En septiembre pasado, el primer ministro español, Pedro Sánchez, ya había decretado el embargo de armas a Israel. Sin embargo, la medida se formalizó este miércoles tras la aprobación de los legisladores , quienes emitieron 178 votos a favor y 169 en contra.

Este es un Gobierno que funciona y que no ha dejado ni un solo día de trabajar en beneficio de la ciudadanía y en defensa de las libertades y derechos. Hoy el @Congreso_Es convalida el RDL de embargo de armas a Israel y Ley de movilidad sostenible. Seguimos.

“La respuesta de Israel a los terribles ataques cometidos por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 ha acabado convirtiéndose en un ataque indiscriminado contra la población palestina que la mayoría de los expertos han calificado de genocidio”, sostiene el preámbulo de la ley de embargo de armas.

La nueva ley prohíbe todas las exportaciones de equipos, productos y tecnología de defensa al Estado de Israel, como así también la importación del mismo tipo de bienes desde el país. La restricción también alcanza al comercio de combustible para uso militar.

Por otro lado, también quedó prohibido que en territorio español se publiciten productos "procedentes de colonias ilegales en Gaza y Cisjordania".

España lidera el repudio internacional al genocidio en Gaza

Desde que la semana pasada la Armada israelí interceptó a la Flotilla Global Sumud y detuvo a todos sus tripulantes, en España han sucedido las manifestaciones más multitudinarias de todo el mundo para reclamar el fin del genocidio en Gaza.

Durante el fin de semana se realizaron protestas en más de 70 ciudades españolas en las que se manifestaron más de 500 mil personas. Hace más de una década, con el movimiento de los indignados, que en el país no se veían concentraciones tan masivas.

El propio primer ministro español ha tomado la posta de los reclamos ciudadanos para poner un fin del genocidio en Gaza. Además de promover el embargo de armas a Israel, el mes pasado también instó a los organismos deportivos internacionales que le prohiban al país gobernado por Benjamin Netanyahu participar en las competiciones. Entre sus argumentos, sostuvo que la comunidad mundial debería reflejar la misma exclusión que recibió Rusia cuando invadió Ucrania, en febrero de 2022.