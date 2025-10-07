Quién era Daiana Mendieta, la joven asesinada y arrojada a un aljibe en Entre Ríos

La mujer vivía en la localidad de Gobernador Mansilla y era buscada desde el viernes 3 de octubre. Hay un hombre mayor detenido por el caso.

El hallazgo del cadáver ocurrió este martes en un camino rural apartado y cerca Mansilla, donde vivía la joven.

Daiana Mendieta era una joven entrerriana de 22 años a quien buscaban intensamente desde su desaparición el viernes 3 de octubre, Su cuerpo que fue encontrada sin vida en el fondo de un aljibe en una casa abandonada. f ue descartado y tapado con ramas y hojas en una zona rural de la localidad de Gobernador Mansilla , donde la mujer vivía junto a su familia. Según la autopsia preliminar, l a mataron de un disparo , .

Tras la noticia de su desaparición sus vecinos y compañeros de clase de Gobernador mansilla la despidieron con prpfundo dolor como a una joven solidaria y deportiva.

Se presentaba en sus redes sociales como escritora y editora , y tenía un sitio web en el cual compartía con muypocas personas, sus relatos y escritos. Estaba estudiando astrología, según decía en su perfil de Instagram.

“Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva“, escribió en tercera persona en el último de sus mensajes.

En 2024, se había recibido de Perito Clasificadora de granos, tarea relacionada con el ambiente donde vivía, una población de 2.500 habitantes en donde la mayoría vive del campo.

El Municipio, sobre Daiana Mendieta: "Doloroso momento"

El Municipio de Gobernador Mansilla emitió un comunicado oficial, tras el hallazgo del cuerpo de Daiana Mendieta: "Desde la Municipalidad de Gobernador Mansilla expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Daiana Magalí Mendieta y acompañamos con respeto y solidaridad a toda su familia en este doloroso momento".

"Hacemos un llamado a la tranquilidad, confiando en el accionar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Resulta fundamental dejar que las instituciones competentes trabajen con la seriedad y el compromiso que esta situación demanda...", subrayaron.

La investigación

El hallazgo se produjo en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta 12, cerca del lugar donde fue encontrado el auto de la joven abandonado y con las llaves puestas en la madrugada del domingo. Estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre, el día en que salió de su casa en automóvil.

De acuerdo con la investigación, Daiana “tuvo su última conexión el viernes 20 minutos después de la desaparición, de salir de su casa”. Al día siguiente los padres hicieron la denuncia por averiguación de paradero. Este martes, la fiscal Emilce Reynoso confirmó que a Daiana la mataron de un disparo en la cabeza y la arrojaron a un aljibe.

Hay un hombre detenido por el caso, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años, que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía. Los investigadores tuvieron acceso a testigos que apuntaron al sospechoso, y habría mensajes en el celular de él con Mendieta.