Las dos mujeres y los dos hombres fueron trasladados por separado desde la DDI de La Matanza hasta el la UFI N°2 de Laferrere para ser indagados por el fiscal Gastón Dupláa.

Se espera que declaren ante el fiscal Gastón Dupláa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez.

La Justicia indagará esta tarde a lo s 4 detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela , donde asesinaron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Los sospechosos trasladados de la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Gregorio Laferrere son: Magalí Celeste González , de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra , de 18.

Los aprehendidos fueron conducidos en forma separada, cada uno en un auto distinto, desde la dependencia de la Policía bonaerense hasta la oficina del fiscal Gastón Dupláa para que les tomen declaración sobre el crimen de las jóvenes que vivían en Ciudad Evita.

1- Miguel Ángel Villanueva Silva (27). De nacionalidad peruana , está señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Las tres mujeres fueron asesinadas y descuartizadas para enterrarlas en el patio de la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona , donde se ocultaban tras el crimen. Los investigadores sospechan que podría tener vínculos con organizaciones narco criminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.

2- Iara Daniela Ibarra (19). De nacionalidad argentina . También es la presunta dueña de la vivienda , y fue capturada junto a Villanueva Silva. Habría tenido participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía investiga si el vínculo que tiene con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

3- Maximiliano Andrés Parra (18). De nacionalidad argentina. Fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen, en el centro de la escena. Las pericias buscan determinar si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.

4- Magalí Celeste González Guerrero (28). De nacionalidad argentina. Estaba en la misma vivienda que Parra. Investigan si tiene algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.

Estas 4 personas están imputadas por homicidio agravado. La indagatoria tratará de establecer los roles individuales, las agravantes y posibles figuras penales que podrían imputarles. Además, durante una serie de allanamientos en Barracas, en la noche del miércoles, otros ocho hombres fueron demorados; aunque el principal sospechoso no fue localizado.

¿Quién es el principal sospechoso que no aparece?

Un joven de 23 años, apodado "Pequeño J" o "Julito" fue identificado como el presunto responsable del triple femicidio de Florencio Varela. De nacionalidad peruana, sería quien ordenó torturar y asesinar a las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, lo definió como "un desquiciado" que buscaba disciplinar a su entorno criminal. Según trascendió de la investigación, los graves daños a las jóvenes (con más saña contra la menor de 15 años) se transmitió por TikTok, antes de ser ejecutadas.