Tras los festejos mundialistas, un hombre murió de un infarto y otros seis terminaron en urgencias

La tensión del partido por cuartos de final se trasladó desde el campo a las tribunas y a los hogares. Un hombre de 51 años murió de un infarto en Caballito y otras seis personas sufrieron emergencias cardíacas durante el encuentro ante los suizos.

Un hombre de 51 años murió de un infarto en Caballito y otras seis personas sufrieron emergencias cardíacas durante el encuentro entre Argentina y Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. La información fue constatada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La pasión por la Scaloneta no conoce límites ni fronteras y la intensidad de cada partido se refleja también en la salud de los hinchas. Durante esta Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, varios encuentros dejaron un saldo de emergencias cardíacas, al punto de que la Selección Argentina terminó ganándose el apodo de “Infartoneta”.

Esta vez, el duelo frente a Suiza terminó con un desenlace trágico en Caballito después de que los equipos de emergencia intentaran maniobras de reanimación sobre un hombre de 51 que falleció en el lugar. Su muerte fue minutos después de que Dan Ndoye empatara el marcador tras el gol de Alexis Mac Allister que había convertido el primer tanto del encuentro.

Además, según los registros , otras seis personas debieron ser derivadas de urgencia tras sufrir crisis cardíacas entre las 22:41 y la 1:27, tanto durante el encuentro, que se definió en tiempo suplementario, como después de finalizar el partido. La tensión acumulada por el estrés se hizo sentir y a las a las 22.41 cuando un hincha de 45 años en Avenida Rivadavia fue llevado al Hospital Piñero por dolor en el pecho y adormecimiento en un brazo.

Media hora más tarde, otro fanático de la Scaloneta de 41 se desplomó en Palermo y logró recuperarse en el lugar ; a las 23.43, también en Palermo, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos fue atendida en su domicilio tras quedar inconsciente. Y, ya en la madrugada, una vecina de Villa Lugano de 74 años sufrió dolor precordial y fue trasladada al Hospital Cecilia Grierson.

La serie de urgencias terminó con un hombre de 48 años derivado al Hospital Rivadavia a la 1.14 y, con una mujer de 38 del barrio Padre Mugica que también terminó en ese centro de salud por dificultades respiratorias.

Camila Alonso Suárez

Crimen a sangre fría en Córdoba

Además del fallecimiento de un hombre de 51 años por un infarto tras el partido entre Argentina y Suiza, otro joven de 20 años fue asesinado a sangre fría durante los festejos, recibiendo tres disparos por la espalda en medio de la multitud que celebraba el triunfo argetino.

El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada en el cruce de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas. De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, le disparó a corta distancia y escapó, entre la conmoción de quienes estaban cerca y la algarabía de la multitud que festejaba.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de un presunto ajuste de cuentas. Los investigadores consideran que el ataque estuvo dirigido específicamente contra el joven y descartan, por el momento, que se haya tratado de un hecho de violencia al azar vinculado con los festejos. Además, remarcaron que no hubo otras personas heridas por los disparos.