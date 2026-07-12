12 de julio de 2026 Inicio
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La despedida al joven asesinado durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina: "Mandanos fuerzas"

Tenía 20 años y recibió tres disparos por la espalda. El atacante escapó junto a un cómplice y la Fiscalía sospecha que se trató de un ajuste de cuentas.

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El hecho ocurrió en Córdoba.

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El choque se produjo a las 3.20 de la madrugada del domingo.
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El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada en el cruce de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas. De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, le disparó a corta distancia y escapó a un joven identificado como Matías Ochonga, entre la conmoción de quienes estaban cerca y la algarabía de la multitud que festejaba.

En este marco, un amigo de la víctima expuso su aflicción: "Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita. Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre".

El hecho ocurrió en Córdoba.

El hecho ocurrió en Córdoba.

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía es la de un presunto ajuste de cuentas. Los investigadores consideran que el ataque estuvo dirigido específicamente contra el joven y descartaron que se haya tratado de un hecho de violencia al azar vinculado con los festejos. Además, remarcaron que no hubo otras personas heridas por los disparos.

El homicida, que contaba con un cómplice, logró escapar entre la multitud y, hasta el momento, no fue detenido, aunque habrían sido identificados y la Policía cuenta con dar con su paradero próximamente.

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