8 de julio de 2026 Inicio
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Emilio Lara, doctor en Antropología: "El aceite de oliva nos libra de muchas enfermedades"

El especialista español destacó las ventajas del alimento para la salud y lo definió como "un superhéroe contra la comida basura o precocinada". Además, subrayó que "es el mejor seguro de vida que se puede tener".

Por
Emilio Lara

Emilio Lara, doctor en Antropología.

El doctor español en Antropología y licenciado en Humanidades, Emilio Lara, subrayó la importancia del aceite de oliva en la dieta diaria y remarcó que se trata de un alimento "rejuvenecedor celular natural". Además, destacó la cultura argentina y afirmó que se encuentra unida con países de Europa.

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En diálogo con la conductora Natalia Paratore, Lara se refirió a los beneficios del aceite de oliva para la salud: "Es un superhéroe contra la comida basura o precocinada, que tiene una enorme cantidad de azúcar, conservantes y colorantes. Es la comida tradicional, popular, bien hecha y saludable. Es el mejor seguro de vida que se puede tener. Comprarlo no es un gasto, sino una inversión. Es como un medicamento, una cosa preventiva. Es un rejuvenecedor celular natural y un alimento medicinal".

El aceite de oliva tiene varios beneficios para la salud.

El aceite de oliva tiene varios beneficios para la salud.

"Nos está librando de muchas enfermedades y hace que nuestro cuerpo retrase la aparición de enfermedades o incluso que nos inmunice. El aceite de oliva es el mejor blindaje natural contra el colesterol malo. Hay estudios que demuestran que es lo mejor que hay como alimento natural para prevenir muchas enfermedades oncológicas, además de neurodegenerativas como el párkinson, el Alzheimer o incluso la depresión. Es la mejor forma de resetearnos por dentro", recalcó en esta línea.

En tal sentido, el aceite de oliva extra virgen constituye una importante fuente de grasas monoinsaturadas y de compuestos fenólicos que pueden tener un efecto antioxidante y antiinflamatorio en el cuerpo. La sustitución de margarina, mantequilla, mayonesa o grasas lácteas por la misma cantidad de aceite de oliva extra virgen se asocia con un riesgo de mortalidad total y por causas específicas de más de un 30% menos.

La historia y la unión entre la Argentina y España por el aceite de oliva

En tanto, el escritor del libro Un Mar de Oro Verde se refirió al pasado del aceite de oliva y el vínculo de Argentina con España: "Tiene un esplendoroso futuro cargado de pasado. Los romanos crearon lo que llamo una patria transnacional por medio del paisaje. Toda la rivera del Mediterráneo, el sur de Europa y el norte de África la plantaron de olivos. Entonces, eso hizo que los europeos, cuando viajamos por ambas orillas del Mediterráneo, nos sentimos extrañamente como en casa, de la misma forma que cuando un europeo va hacia la Argentina se siente en casa por el clima mediterráneo, el vino y el aceite".

"Estamos hermanados con la tierra y la gente. Vivimos con una cultura heredada. Llega un momento en el que los españoles y los argentinos nos sentimos como hermanos por una cultura y una forma de vida. El aceite argentino es maravilloso, no tiene nada que envidiarle al español. La Argentina es un país magnífico, donde por muy mal que vayan las cosas, tienen una naturaleza privilegiada y una sociedad civil magnífica. La agricultura es puntera a nivel mundial", añadió Lara.

En esta línea, se refirió a la expansión entre las culturas: "Este producto, para mí, funda la civilización mediterránea hace miles de años y a partir de ahí se exporta una forma de vida y un alimento como el aceite de oliva. Por eso, hoy ya en el siglo XXI, hablamos que hay otros mediterráneos distribuidos con una forma de vida tranquila, soleada y reposada, donde disfrutamos mucho la salud y la relación entre amigos y familia en torno al aceite de oliva".

También recordó su pasión por el estudio del alimento: "Yo nací en Andalucía, que es una provincia donde hay bosques geométricos de olivares. Entonces, desde niño viví y crecí en un bosque humano de olivar y con una cultura tradicional y popular empapada de aceite. Toda la cultura popular está relacionada con el aceite de oliva. ¿Qué mejor manera de buscar un vehículo común como el aceite de oliva para hacer una historia de la civilización mediterránea y contarme a mi mismo?"

"De niño, de merienda que me daba mi madre era pan con chocolate, pero mi merienda favorita era pan con aceite de oliva. Eso me retrotrae a mi infancia. Yo tengo dos momentos en mi mochila experiencial. Mis libros son de la infancia o de la carrera. En la carrera empecé a valorar lo que significa el aceite de oliva", expresó Lara.

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