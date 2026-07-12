Lionel Scaloni, tras la clasificación a semifinales del Mundial 2026: "Es histórico estar en una nueva semifinal" El entrendor de la Selección argentina fue autocrítico con el equipo, pero destacó la actitud de los jugadores en el triunfo ante Suiza. Además, palpitó el encuentro con Inglaterra que se jugará el miércoles a las 16. Por Agregar C5N en









Scaloni, tras la victoria ante Suiza.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló tras el triunfo 3 a 1 ante Suiza, analizó el partido, pero fue autocrítico y palpitó la previa ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026. "Lo que consiguió nuestro equipo es histórico", indicó.

"La verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico y nos pusieron en dificultad. No fuimos capaces de salir de esas situaciones. Estuvo de nuestro lado la suerte porque a ellos le expulsaron a uno y nuestro equipo atacó", expresó a los pies del campo de juego.

En cuanto al duelo de semifinales, fue correcto para opinar: "Ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió nuestro equipo es histórico, es histórico estar en una nueva semifinal. Da igual que sea Inglaterra o Noruega, nos vamos a encontrar con un equipo que juega bien y tiene un gran entrenador".

"Es histórico estar en una nueva semifinal": Scaloni tras la gran victoria en Kansas



Argentina 3-1 Suiza | Viví el #MundialXTelefe pic.twitter.com/QaplVx74LT — telefe (@telefe) July 12, 2026 El primer tanto lo había marcado el delantero del Liverpool a los 9 minutos del partido y la igualdad llegó a los 22 minutos del segundo tiempo. Por ese motivo, se disputó el tiempo extra en donde Julián Álvarez marcó el 2-1. Para completar, Lautaro marcó el tercero y le dio la clasificación.

De esta manera, al vencer a Suiza en los 120, Argentina jugará contra Inglaterra para buscar la final del Mundial 2026 otra vez. Por el otro lado, España jugará ante Francia el martes a las 16.