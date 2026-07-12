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12 de julio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni, tras la clasificación a semifinales del Mundial 2026: "Es histórico estar en una nueva semifinal"

El entrendor de la Selección argentina fue autocrítico con el equipo, pero destacó la actitud de los jugadores en el triunfo ante Suiza. Además, palpitó el encuentro con Inglaterra que se jugará el miércoles a las 16.

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Scaloni

Scaloni, tras la victoria ante Suiza.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló tras el triunfo 3 a 1 ante Suiza, analizó el partido, pero fue autocrítico y palpitó la previa ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026. "Lo que consiguió nuestro equipo es histórico", indicó.

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"La verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico y nos pusieron en dificultad. No fuimos capaces de salir de esas situaciones. Estuvo de nuestro lado la suerte porque a ellos le expulsaron a uno y nuestro equipo atacó", expresó a los pies del campo de juego.

En cuanto al duelo de semifinales, fue correcto para opinar: "Ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió nuestro equipo es histórico, es histórico estar en una nueva semifinal. Da igual que sea Inglaterra o Noruega, nos vamos a encontrar con un equipo que juega bien y tiene un gran entrenador".

El primer tanto lo había marcado el delantero del Liverpool a los 9 minutos del partido y la igualdad llegó a los 22 minutos del segundo tiempo. Por ese motivo, se disputó el tiempo extra en donde Julián Álvarez marcó el 2-1. Para completar, Lautaro marcó el tercero y le dio la clasificación.

De esta manera, al vencer a Suiza en los 120, Argentina jugará contra Inglaterra para buscar la final del Mundial 2026 otra vez. Por el otro lado, España jugará ante Francia el martes a las 16.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Mundial 2026

Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará a las 16 (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en carrera por una nueva estrella. El ganador avanzará a la gran final del torneo, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto.

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