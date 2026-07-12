Lionel Scaloni, tras la clasificación a semifinales del Mundial 2026: "Es histórico estar en una nueva semifinal"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló tras el triunfo 3 a 1 ante Suiza, analizó el partido, pero fue autocrítico y palpitó la previa ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026. "Lo que consiguió nuestro equipo es histórico", indicó.
"La verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico y nos pusieron en dificultad. No fuimos capaces de salir de esas situaciones. Estuvo de nuestro lado la suerte porque a ellos le expulsaron a uno y nuestro equipo atacó", expresó a los pies del campo de juego.
En cuanto al duelo de semifinales, fue correcto para opinar: "Ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió nuestro equipo es histórico, es histórico estar en una nueva semifinal. Da igual que sea Inglaterra o Noruega, nos vamos a encontrar con un equipo que juega bien y tiene un gran entrenador".
El primer tanto lo había marcado el delantero del Liverpool a los 9 minutos del partido y la igualdad llegó a los 22 minutos del segundo tiempo. Por ese motivo, se disputó el tiempo extra en donde Julián Álvarez marcó el 2-1. Para completar, Lautaro marcó el tercero y le dio la clasificación.
De esta manera, al vencer a Suiza en los 120, Argentina jugará contra Inglaterra para buscar la final del Mundial 2026 otra vez. Por el otro lado, España jugará ante Francia el martes a las 16.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Mundial 2026
Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará a las 16 (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en carrera por una nueva estrella. El ganador avanzará a la gran final del torneo, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto.