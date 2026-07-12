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Cuáles son todas las localidades que tendrán feriado en Buenos Aires durante julio 2026

Los asuetos fueron establecidos por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en distintos municipios bonaerenses. Conocé el cronograma completo y las fechas alcanzadas.

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¿Cuáles son todas las localidades que tendrán feriado en Buenos Aires durante julio de 2026?

¿Cuáles son todas las localidades que tendrán feriado en Buenos Aires durante julio de 2026?

  • Qué distritos tendrán asueto en julio.
  • Qué localidades también estarán alcanzadas.
  • Cuáles son los motivos de cada jornada especial.
  • El calendario de feriados nacionales de 2026.

Durante este mes, distintos municipios y pueblos bonaerenses contarán con jornadas especiales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. El detalle de las fechas alcanzadas y el calendario nacional vigente. ¿Cuáles son todas las localidades que tendrán feriado en Buenos Aires durante julio de 2026?

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A esta altura del año, este tipo de asuetos adquieren una relevancia especial porque ofrecen una pausa en la rutina para muchos vecinos y trabajadores de los municipios alcanzados. Además de conmemorar la historia y las tradiciones locales, suelen impulsar la realización de actividades culturales, religiosas y recreativas que convocan a la comunidad.

También coinciden con el receso invernal en muchas provincias o con los días previos a las vacaciones de invierno, por lo que representan una oportunidad para fomentar el turismo de cercanía y la actividad comercial. En varias regiones, estas fechas generan un mayor movimiento de visitantes y benefician a sectores como la gastronomía, la hotelería y el comercio local.

Qué localidades de Buenos Aires tienen feriado en julio 2026

Julio de 2026 tendrá feriados locales en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires por aniversarios fundacionales y fiestas patronales. Estas jornadas alcanzan principalmente a la administración pública local, mientras que la adhesión del sector privado dependerá de cada empleador.

Entre las fechas más destacadas, el 1 de julio habrá asueto en Pinamar y Villa Gesell por sus aniversarios fundacionales. El 16 de julio será la jornada con mayor cantidad de municipios alcanzados por celebraciones patronales, entre ellos Cañuelas, Zárate, Chivilcoy, General Rodríguez, Carlos Casares, Las Flores, Lobería, Benito Juárez y Carmen de Patagones.

Hacia el cierre del mes también tendrán feriados Baradero y San Pedro (25 de julio), General Villegas, Guaminí, Villarino y Puan (28 de julio), mientras que Saladillo y Junín cerrarán el calendario el 31 de julio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 2 de enero.
  • Viernes 15 de mayo.
  • Viernes 21 de agosto.

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