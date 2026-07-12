12 de julio de 2026 Inicio
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Siete de cada diez mujeres considera más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial

Un sondeo realizado en Latinoamérica señaló que la mayoría de los usuarios de plataformas de citas aprovecha la atención masiva hacia los partidos deportivos para concretar encuentros paralelos sin levantar sospechas.

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El 68% de las mujeres encuestadas considera más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial.

El 68% de las mujeres encuestadas considera más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial.

Un reciente estudio realizado a más de dos millones de usuarios en Latinoamérica reveló que el 68% de las mujeres y el 70% de los hombres consideran más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial de fútbol por la atención masiva hacia los partidos.

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La plataforma de citas Second Love detectó un incremento significativo en la actividad femenina durante las transmisiones de los encuentros de las selecciones regionales, una tendencia similar a la observada en el torneo de Qatar 2022.

A partir del análisis del comportamiento de los usuarios, la compañía elaboró un ranking de los países con mayor aumento de interacciones para relaciones paralelas. La lista incluye a Brasil, Argentina, Colombia, México y Uruguay.

El sondeo registró un aumento del 25% en la inscripción de mujeres en comparación con períodos sin competencias mundialistas. Además, el 65% de las encuestadas afirmó que aprovecharía el evento para concretar una aventura amorosa, sobre todo en los partidos clave.

En contraste con las estadísticas femeninas, la actividad de los hombres suele disminuir un 20% en la aplicación a causa de la atención exclusiva sobre el certamen. Apenas el 15% del público masculino priorizaría un encuentro romántico por sobre la transmisión televisiva.

Las rutinas habituales sufren modificaciones ante las largas horas de exposición a la pantalla y las frecuentes reuniones sociales. Estos factores potencian el desinterés temporal y provocan una menor disponibilidad emocional dentro de los vínculos formales.

Estos periodos de desconexión generan en muchas personas la sensación de pasar a un segundo plano afectivo. En consecuencia, esa falta de atención se traduce en una mayor necesidad de compañía externa, motivo que explica el alza de interacciones en las aplicaciones de citas.

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