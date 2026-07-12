Siete de cada diez mujeres considera más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial Un sondeo realizado en Latinoamérica señaló que la mayoría de los usuarios de plataformas de citas aprovecha la atención masiva hacia los partidos deportivos para concretar encuentros paralelos sin levantar sospechas. Por Agregar C5N en









El 68% de las mujeres encuestadas considera más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial.

Un reciente estudio realizado a más de dos millones de usuarios en Latinoamérica reveló que el 68% de las mujeres y el 70% de los hombres consideran más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial de fútbol por la atención masiva hacia los partidos.

La plataforma de citas Second Love detectó un incremento significativo en la actividad femenina durante las transmisiones de los encuentros de las selecciones regionales, una tendencia similar a la observada en el torneo de Qatar 2022.

A partir del análisis del comportamiento de los usuarios, la compañía elaboró un ranking de los países con mayor aumento de interacciones para relaciones paralelas. La lista incluye a Brasil, Argentina, Colombia, México y Uruguay.

El sondeo registró un aumento del 25% en la inscripción de mujeres en comparación con períodos sin competencias mundialistas. Además, el 65% de las encuestadas afirmó que aprovecharía el evento para concretar una aventura amorosa, sobre todo en los partidos clave.

En contraste con las estadísticas femeninas, la actividad de los hombres suele disminuir un 20% en la aplicación a causa de la atención exclusiva sobre el certamen. Apenas el 15% del público masculino priorizaría un encuentro romántico por sobre la transmisión televisiva.