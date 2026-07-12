Actor de Lucifer: así fue la impactante transformación de Tom Ellis

- Ganó cerca de 9 kilos de masa muscular para interpretar a uno de los personajes más importantes de su carrera.
- Con el tiempo cambió su entrenamiento para desarrollar un físico más atlético y funcional.
- Adaptó su preparación a las exigencias de cada nuevo papel, priorizando la movilidad y la resistencia.
- Actualmente combina entrenamiento funcional, ejercicios para fortalecer el core y largas caminatas diarias.
Tom Ellis es un actor británico reconocido a nivel internacional por interpretar a Lucifer Morningstar en la serie Lucifer. Para darle vida al carismático demonio, el intérprete atravesó una importante transformación física: incorporó una exigente rutina de entrenamiento y logró aumentar cerca de 9 kilos de masa muscular. Sin embargo, años más tarde modificó nuevamente su aspecto para adaptarse a otros desafíos profesionales y recuperar una apariencia diferente para sus nuevos personajes.
El físico que lució en la serie Lucifer.
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Durante una entrevista, el actor reveló que la preparación para interpretar a Lucifer representó una oportunidad para alcanzar un objetivo personal: aumentar su masa muscular. Para conseguirlo, siguió un plan de entrenamiento enfocado en ganar tamaño y mejorar su estética. "Lucifer fue la primera oportunidad para mí de transformarme y ganar esos 9 kilos que siempre había querido", explicó Ellis.
Llegó a ganar 9 kilos de masa muscular.
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Años después del final de la serie, sus objetivos físicos cambiaron y dejó atrás la búsqueda de una apariencia enfocada únicamente en el volumen muscular. Para sus nuevos proyectos, el actor adaptó su entrenamiento hacia un cuerpo más atlético, priorizando la fuerza, la movilidad y el equilibrio entre músculo y agilidad.
Como fue la impresionante transformación de Tom Ellis
El galés explicó que prefiere adaptar su físico a las necesidades de cada personaje. Mientras que en Lucifer buscó una imagen más imponente, para su papel en CIA optó por una contextura más natural y funcional, acorde a un agente que debía pasar desapercibido. Además, modificó su preparación para mejorar la resistencia y la movilidad, dos aspectos clave para las escenas de acción.
En la actualidad, el actor mantiene una rutina centrada en el entrenamiento funcional, aunque debió adaptarla tras sufrir una lesión en la espalda y una rotura de menisco. Su preparación incluye ejercicios como flexiones, dominadas y trabajos de Pilates orientados a fortalecer el core y mejorar la estabilidad, con el objetivo de proteger la zona lumbar y prevenir nuevas molestias.
Su último papel fue en CIA, que se estrenó en febrero de este año.
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Además de los ejercicios de fortalecimiento muscular, el actor convirtió las caminatas en un pilar de su rutina diaria. Desde que se mudó a Nueva York, aseguró que aprovecha para desplazarse a pie siempre que puede y busca completar entre 20.000 y 25.000 pasos por día. Según explicó, este hábito le permite mantenerse activo incluso cuando entrena menos y, al mismo tiempo, aporta importantes beneficios para su bienestar y su salud mental.