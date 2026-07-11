Mundial 2026: nuevo récord de Lionel Messi tras el gol de Alexis Mac Allister El capitán de la Selección argentina lanzó el centro que derivó en el primer tanto, que permitió abrir el marcador frente a Suiza en los cuartos de final. Por Agregar C5N en









Messi dio la asistencia. Redes sociales

En el partido de cuartos de final del Mundial 2026, Alexis Mac Allister convirtió el primer gol para abrir el marcador de cabeza luego de un centro de córner de Lionel Messi, quien otra vez sumó un récord a la lista. De esta manera, la Selección argentina se adelanta 1-0 ante Suiza.

El capitán del equipo le dio el pase de zurda desde el tiro de esquina para que el mediocampista marque el primero. La asistencia fue la nro. 10 de Lionel y, aunque ya era el máximo asistidor con 9, estiró la ventaja.

A pesar de que las asistencias son 11, la FIFA tomó como gol en contra el tanto del Cuti Romero para el 3 a 2 contra Cabo Verde, en el cual Messi había dado una asistencia de córner, como en esta jornada.

Messi, además, se convirtió en el primer jugador en llegar a 15 apariciones en duelos de eliminación directa en Mundiales, por encima Miroslav Klose, quien tenía 14.

El emotivo mensaje del Dibu Martínez antes de ingresar a la cancha: "¡Con el corazón!" El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, dio un emotivo discurso en el túnel antes de salir al campo de juego que despertó los aplausos de sus compañeros en la previa del partido de cuartos de final ante Suiza por el Mundial 2026.