María Becerra contará la historia que la vincula a René Favaloro en un nuevo documental La cantante participará de una producción dedicada al reconocido cardiocirujano argentino, donde compartirá junto a su padre un relato personal sobre la relación que marcó a su familia. Agregar C5N en









María Becerra apareció en el adelanto del documental sobre René Favaloro. Captura de video (imagen optimizada por IA)

María Becerra volverá a ser parte de un proyecto audiovisual, aunque esta vez lejos de la música. La cantante será una de las voces del documental René Favaloro, el último prócer, una producción que repasará la vida y el legado del médico que revolucionó la cirugía cardiovascular en todo el mundo.

En el primer adelanto difundido por la productora, la artista aparece como narradora y también comparte una historia muy personal junto a su padre, Pedro Becerra, cirujano de profesión. Ambos contarán el vínculo que une a su familia con el creador del bypass coronario, una de las figuras más importantes de la medicina argentina.

El documental, realizado por Resumido junto con la Fundación Favaloro, reunirá además los testimonios de familiares, pacientes y personas que conocieron de cerca al prestigioso médico. La propuesta buscará mostrar no solo su carrera profesional, sino también el costado humano de quien dejó una huella imborrable en la historia del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RESUMIDO (@resumidoinfo) María Becerra en el documental sobre la vida de René Favaloro: "Le salvó el corazón a millones de personas" En el avance, María introduce el relato con una sentida reflexión sobre el destino del cardiocirujano. "Un tiro al corazón. Te juro que parece mentira, ¿no? Un tipo que le salvó el corazón a millones de personas terminó apagando con su vida, apagando el suyo", expresa al comienzo del video.

Luego, la intérprete destaca la dimensión de la figura de Favaloro y el legado que construyó con su trabajo. "La vida de René Favaloro es una de las historias más conmovedoras y extraordinarias de la Argentina del siglo XX. Su nombre quedó asociado para siempre con el bypass coronario. Podría haberse quedado en Estados Unidos. Podría haber tenido una vida mucho más cómoda y lujosa. Pero volvió. Y esa decisión quizás define toda su historia", afirma.

Entre los entrevistados también aparecen Luis Landriscina, el periodista Alfredo Leuco, Laura Favaloro, sobrina del médico, y pacientes que fueron atendidos por él. El adelanto concluye con una premisa que resume el espíritu de la producción: "No te queremos contar cómo un médico cambió la historia de la cirugía cardiovascular, sino quién fue el hombre detrás del guardapolvo".