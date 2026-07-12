Mundial 2026: los mejores memes que dejó la victoria de Argentina ante Suiza por cuartos de final

Tras la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 luego de vencer 3 a 1 a Suiza, las redes sociales se inundaron de memes. Con ingenio, ironía y mucha creatividad, los usuarios celebraron el triunfo de la Scaloneta y apuntaron tanto a las figuras del partido como al próximo cruce frente a Inglaterra.
Como suele ocurrir después de cada presentación de la Albiceleste, X, Instagram y Facebook se llenaron de imágenes y bromas sobre Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y el resto del equipo de Lionel Scaloni. El sufrimiento durante varios pasajes del encuentro, el desahogo por la clasificación y la ilusión de llegar a una nueva final fueron los principales ejes de las publicaciones virales.