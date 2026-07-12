Mundial 2026: los mejores memes que dejó la victoria de Argentina ante Suiza por cuartos de final Tras el pitazo final y el pase a semifinales ante Inglaterra, los usuarios festejaron el 3 a 1 ante Suiza con imágenes y videos que reflejaron con humor las sensaciones durante y después del infartante partido. Por Agregar C5N en









Festejo en la cancha y memes en las redes, tras el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Redes sociales

Tras la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 luego de vencer 3 a 1 a Suiza, las redes sociales se inundaron de memes. Con ingenio, ironía y mucha creatividad, los usuarios celebraron el triunfo de la Scaloneta y apuntaron tanto a las figuras del partido como al próximo cruce frente a Inglaterra.