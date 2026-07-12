En Vivo
12 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: los mejores memes que dejó la victoria de Argentina ante Suiza por cuartos de final

Tras el pitazo final y el pase a semifinales ante Inglaterra, los usuarios festejaron el 3 a 1 ante Suiza con imágenes y videos que reflejaron con humor las sensaciones durante y después del infartante partido.

Por
Festejo en la cancha y memes en las redes

Festejo en la cancha y memes en las redes, tras el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. 

Redes sociales

Tras la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 luego de vencer 3 a 1 a Suiza, las redes sociales se inundaron de memes. Con ingenio, ironía y mucha creatividad, los usuarios celebraron el triunfo de la Scaloneta y apuntaron tanto a las figuras del partido como al próximo cruce frente a Inglaterra.

El festejo en el Obelisco.
Te puede interesar:

Fiesta popular en el Obelisco: los hinchas festejan la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial

Como suele ocurrir después de cada presentación de la Albiceleste, X, Instagram y Facebook se llenaron de imágenes y bromas sobre Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y el resto del equipo de Lionel Scaloni. El sufrimiento durante varios pasajes del encuentro, el desahogo por la clasificación y la ilusión de llegar a una nueva final fueron los principales ejes de las publicaciones virales.

Los mejores memes de la victoria de Argentina ante Suiza

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El festejo de Argentina.

Con la clasificación de Argentina, se definieron los cruces de semifinales

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con el gol de Mbappé contra Marruecos, así está la tabla de goleadores del Mundial

El cordobés destacó la unión del grupo que lidera Lionel Messi.

Julián Álvarez: "Si seguíamos yendo todos juntos sabíamos que el gol iba a llegar"

Ángel Di María, héroe del partido ante Suiza por el Mundial 2014.

La impactante coincidencia entre el gol de Di María en 2014 y el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Scaloni, tras la victoria ante Suiza.

Scaloni, tras la clasificación a semifinales del Mundial 2026: "Es histórico estar en una nueva semifinal"

Messi festejando el triunfo de la Scaloneta ante Suiza este sábado 11 de julio en Kansas.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Mundial 2026

últimas noticias

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con el gol de Mbappé contra Marruecos, así está la tabla de goleadores del Mundial

Hace 2 horas
Javier Milei ofreció un discurso con comparaciones malintencionadas.

Milei y la independencia al revés

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del sábado 11 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3899 del sábado 11 de de julio de 2026

Hace 2 horas
El inesperado posteo de Camila Homs en sus redes.

El posteo de Cami Homs durante el partido de Argentina que llamó la atención de todos

Hace 3 horas
En las últimas horas se viralizó un video del jugador.

Se viralizó el último video de Jayden Adams en el vestuario de Sudáfrica: el detalle que estremece tras su muerte

Hace 4 horas