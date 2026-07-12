"Todos los días, por siempre": el último adiós de Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su familia en Venezuela

El defensor cordobés rompió el silencio tras la tragedia y compartió un mensaje de despedida cargado de dolor. Su esposa Yanina y sus hijos Aarón y Ainhoa murieron en el derrumbe de Playa Grande.

El futbolista argentino Lucas Trejo subió su primera publicación en redes sociales tras la pérdida de su familia. Su esposa Yanina y sus hijos Aarón (7) y Ainhoa (6) murieron en el derrumbe del edificio donde vivían en Playa Grande, La Guaira, luego de los devastadores terremotos del 24 de junio . "Los amo todos los días, por siempre" , escribió.

Ya son más de 4.300 los muertos por los terremotos en Venezuela

El defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira buscó entre los escombros durante días hasta dar con los restos de su esposa y sus dos hijos pequeños. Su hermana Karen contó que Trejo quedó “sedado y bajo contención médica” por el shock. Como su familia estaba en Argentina, fueron sus allegados y compañeros quienes organizaron el apoyo psicológico y la asistencia logística mientras avanzaban las pericias forenses en la zona.

Por su parte, el padre de Lucas tenía previsto viajar, pero por tener la presión alta le impidieron hacerlo. En su lugar, fue su hermano Martín junto a su primo Gastón quienes se trasladaron para acompañarlo y encargarse de los trámites necesarios.

De ahora en más, el futbolista argentino aguarda la entrega de los restos de su familia para proceder con la cremación en Venezuela. Luego de ese trámite, regresará a la Argentina acompañado por sus familiares que lo apoyarán y sostendrán en el duelo. El 28 de junio, tras confirmarse la tragedia, el futbolista no emitió mensajes públicos, pero cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen junto a su familia, un gesto silencioso de homenaje en medio del dolor.

Lucas Trejo, de 38 años, es oriundo de Córdoba y jugó en Racing e Instituto pero desarrolló la mayor parte de su carrera en el exterior, con pasos por España, Grecia, Perú, México y Venezuela. Además de los hijos que fallecieron en la tragedia de La Guaira, tiene un hijo mayor producto de una relación anterior.

La cantidad de muertos por los terremotos en Venezuela ya supera los 4.100

El doble sismo del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudió Caracas y la costa venezolana con apenas segundos de diferencia, dejando un saldo oficial de más de 4.300 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda. La tragedia golpeó con especial fuerza a La Guaira, donde cientos de edificios colapsaron y miles de familias quedaron desplazadas en campamentos transitorios. Naciones Unidas estima que los daños materiales superan los 37.000 millones de dólares, mientras continúan las réplicas y la emergencia humanitaria exige asistencia internacional urgente.

Mientras tanto, la emergencia social se traslada a los refugios: cerca de 17.000 personas se han quedado sin hogar y 16.891 ciudadanos continúan subsistiendo en 89 campamentos transitorios, a la vez que unas 86.794 familias reciben apoyo gubernamental. Según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, el número de desaparecidos bajó a 29.995.

Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.