12 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

"Todos los días, por siempre": el último adiós de Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su familia en Venezuela

El defensor cordobés rompió el silencio tras la tragedia y compartió un mensaje de despedida cargado de dolor. Su esposa Yanina y sus hijos Aarón y Ainhoa murieron en el derrumbe de Playa Grande.

Por
Lucas Trejo junto a su familia.

Lucas Trejo junto a su familia.

El futbolista argentino Lucas Trejo subió su primera publicación en redes sociales tras la pérdida de su familia. Su esposa Yanina y sus hijos Aarón (7) y Ainhoa (6) murieron en el derrumbe del edificio donde vivían en Playa Grande, La Guaira, luego de los devastadores terremotos del 24 de junio. "Los amo todos los días, por siempre", escribió.

Se identificaron más de 200 víctimas respecto del día anterior.
Te puede interesar:

Ya son más de 4.300 los muertos por los terremotos en Venezuela

El defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira buscó entre los escombros durante días hasta dar con los restos de su esposa y sus dos hijos pequeños. Su hermana Karen contó que Trejo quedó “sedado y bajo contención médica” por el shock. Como su familia estaba en Argentina, fueron sus allegados y compañeros quienes organizaron el apoyo psicológico y la asistencia logística mientras avanzaban las pericias forenses en la zona.

Por su parte, el padre de Lucas tenía previsto viajar, pero por tener la presión alta le impidieron hacerlo. En su lugar, fue su hermano Martín junto a su primo Gastón quienes se trasladaron para acompañarlo y encargarse de los trámites necesarios.

De ahora en más, el futbolista argentino aguarda la entrega de los restos de su familia para proceder con la cremación en Venezuela. Luego de ese trámite, regresará a la Argentina acompañado por sus familiares que lo apoyarán y sostendrán en el duelo. El 28 de junio, tras confirmarse la tragedia, el futbolista no emitió mensajes públicos, pero cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen junto a su familia, un gesto silencioso de homenaje en medio del dolor.

Lucas Trejo, de 38 años, es oriundo de Córdoba y jugó en Racing e Instituto pero desarrolló la mayor parte de su carrera en el exterior, con pasos por España, Grecia, Perú, México y Venezuela. Además de los hijos que fallecieron en la tragedia de La Guaira, tiene un hijo mayor producto de una relación anterior.

La cantidad de muertos por los terremotos en Venezuela ya supera los 4.100

El doble sismo del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudió Caracas y la costa venezolana con apenas segundos de diferencia, dejando un saldo oficial de más de 4.300 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda. La tragedia golpeó con especial fuerza a La Guaira, donde cientos de edificios colapsaron y miles de familias quedaron desplazadas en campamentos transitorios. Naciones Unidas estima que los daños materiales superan los 37.000 millones de dólares, mientras continúan las réplicas y la emergencia humanitaria exige asistencia internacional urgente.

Mientras tanto, la emergencia social se traslada a los refugios: cerca de 17.000 personas se han quedado sin hogar y 16.891 ciudadanos continúan subsistiendo en 89 campamentos transitorios, a la vez que unas 86.794 familias reciben apoyo gubernamental. Según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, el número de desaparecidos bajó a 29.995.

Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ya son más de 3800 los muertos por los terremotos.

La cantidad de muertos por los terremotos en Venezuela ya supera los 4.100

Delcy Rodríguez le exigió a la Corona británica que libere el oro retenido. 

Tras los terremotos, Venezuela le exigió al rey Carlos III que libere el oro retenido en Londres

Blanca Martínez con Lucas Gámez, en una de las tantas fotos juntos. 
play

El último adiós de la mamá de Lucas Gámez tras la muerte del niño argentino en Venezuela

Hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos en Venezuela.

Venezuela exigió a la ONU la liberación de los fondos para la reconstrucción tras el doble terremoto

Lucas Gámez junto a su madre, Blancalinda Martínez Coronado.

Las últimas publicaciones de la mamá de Lucas Gámez antes de encontrarlo sin vida

Blancalinda Martínez y Marcos Gámez con Lucas Gámez.
play

El padre de Lucas Gámez, tras la aparición sin vida de su hijo: "Siempre lo vamos a llevar en el corazón"

Rating Cero

La China Suárez compartió un video del festejo tras el triunfo de la Scaloneta. 

El festejo íntimo de la China Suárez tras la victoria de la Selección argentina junto a Mauro Icardi

Se trata del actor Gonzalo Velutini. 

Tristeza infinita: murió un actor ícono de entrañables telenovelas tras padecer una larga enfermedad

Antonela Roccuzzo festejó el triunfo de la Selección argentina. 

El sentido mensaje de Anto Roccuzzo a Messi y su festejó por el triunfo de la Selección

La ex Cuestión de Peso vivió un momento de tensión durante un partido de fútbol.

Se hizo famosa por un reality y ahora se filtró el video de una pelea tras un partido de fútbol femenino: quien es

Guillermo Zapata dirige un local gastronómico con decenas de empleados y capacidad para cientos de personas en Hollywood.

Es argentino, se dedicaba a la actuación y emigró a Estados Unidos: se hizo famoso con un restaurante único en Hollywood

El inesperado posteo de Camila Homs en sus redes.

El posteo de Cami Homs durante el partido de Argentina que llamó la atención de todos

últimas noticias

Lucas Trejo junto a su familia.

"Todos los días, por siempre": el último adiós de Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su familia en Venezuela

Hace 54 minutos
El desgarrador posteo del capitán de Suiza tras la derrota ante Argentina en el Mundial: No pudo ser

El posteo del capitán de Suiza tras la derrota ante Argentina y la respuesta del Dibu Martínez

Hace 1 hora
La antesala de lo que fue la Revolución Francesa: hartazgo y desigualdad. 

Por qué estalló la Revolución Francesa: de la miseria del pueblo a los lujos y fake news de María Antonieta

Hace 1 hora
La China Suárez compartió un video del festejo tras el triunfo de la Scaloneta. 

El festejo íntimo de la China Suárez tras la victoria de la Selección argentina junto a Mauro Icardi

Hace 1 hora
Milei viajará el próximo 25 de julio a Brasil.

El Gobierno de Brasil fulminó a Milei por apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro

Hace 1 hora