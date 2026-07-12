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Cuál es el romance que se reveló entre un piloto de turismo carretera y una famosa actriz

Después de que crecieran los rumores, el protagonista decidió hablar por primera vez y aclaró cuál fue su vínculo con la actriz.

El piloto reconoció que tuvo algo con esta reconocida actriz.

El piloto reconoció que tuvo algo con esta reconocida actriz.

Pexels
  • Un piloto de Turismo Carretera confirmó que tiempo atrás mantuvo un vínculo sentimental con una reconocida actriz.
  • Aclaró que nunca existió una relación formal y evitó brindar detalles sobre la historia.
  • Fue señalado como el supuesto tercero en discordia de una mediática pareja y quedó en el centro de la escena.
  • La cronología de los hechos reavivó las especulaciones sobre la vida sentimental de la actriz.

En medio de las versiones sobre una presunta crisis entre Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi, un nuevo nombre quedó en el centro de la escena. Se trata de Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera, quien rompió el silencio luego de que lo vincularan con la actriz y reconoció que tiempo atrás mantuvo un vínculo con ella, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre cómo fue esa relación.

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Franco Deambrosi, el tercero en discordia entre la China Suárez y Mauro Icardi.

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La historia tomó fuerza después de que Yanina Latorre lo señalara como el supuesto tercero en discordia entre la actriz y el futbolista. Incluso, antes de confirmar el romance, Deambrosi había compartido un enigmático mensaje en sus redes sociales donde habló de "conexiones" que, según expresó, no necesitaban explicaciones públicas para existir: "Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos".

La historia que compartió el piloto.

La historia que compartió el piloto.

La confirmación llegó durante una conversación que Paula Varela mantuvo con él y que luego compartió en Intrusos. La periodista le consultó directamente si había tenido un vínculo sentimental con La China Suárez y el piloto respondió sin rodeos: "Sí, es verdad". Sin embargo, dejó en claro que prefería no profundizar en el tema para evitar que sus palabras fueran interpretadas de manera equivocada.

Así fue el romance entre Franco Deambrosi y la China Suárez

Deambrosi también aseguró que nunca estuvo en una relación formal con la actriz y cuestionó las versiones que circularon sobre la cronología de los hechos. "En mi vida estuve en una relación. La gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia, parece. Prefiero no dar detalles porque diga lo que te diga lo van a tomar para cualquier lado", sostuvo. Además, remarcó que no se trató de un noviazgo.

El piloto también aprovechó para responder a distintos rumores que comenzaron a instalarse tras su aparición mediática. Explicó que el mensaje que publicó en sus redes reflejaba todo lo que estaba dispuesto a decir sobre el tema y agregó: "Tampoco te voy a decir que no pasó nada. Creo que fui bastante honesto con la historia que subí, mantuve el respeto, el que entendió, entendió".

El piloto aclaró los rumores.

El piloto aclaró los rumores.

De acuerdo con la información que trascendió, Deambrosi integró el elenco de la segunda temporada de En el barro, la serie de Netflix protagonizada, entre otros, por La China Suárez. Ambos habrían coincidido durante las grabaciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2024, período en el que habría comenzado el acercamiento entre los dos.

La cronología de esos meses alimentó nuevas especulaciones sobre la vida sentimental de la actriz. El 16 de noviembre de 2024, La China Suárez fue vista junto a Franco Colapinto en Madrid. Apenas dos semanas más tarde, el 29 de noviembre, oficializó su romance con Mauro Icardi. Por ese motivo, las versiones apuntan a que el acercamiento con Franco Deambrosi se habría producido durante septiembre de 2024, antes de que trascendieran públicamente los otros vínculos sentimentales de la actriz.

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