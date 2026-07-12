12 de julio de 2026 Inicio
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Crimen a sangre fría en Córdoba: le disparó tres tiros por la espalda durante los festejos por la Selección y huyó

Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, fue asesinado en un hecho que los investigadores consideran que podría haber sido un ajuste de cuentas, debido a su pasado vinculado a la delincuencia narco.

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El crimen conmocionó a San Francisco en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina.

El crimen conmocionó a San Francisco en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina.

La Voz de San Justo
El cuerpo había sido enterrado en una zona de médanos.
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El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada en el cruce de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas.

De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, le disparó a corta distancia y escapó, entre la conmoción de quienes estaban cerca y la algarabía de la multitud que festejaba.

Quién era la víctima del crimen en San Francisco durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, de 20 años. El joven cumplía una libertad condicional tras haber recuperado recientemente la libertad.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de un presunto ajuste de cuentas. Los investigadores consideran que el ataque estuvo dirigido específicamente contra el joven y descartan, por el momento, que se haya tratado de un hecho de violencia al azar vinculado con los festejos. Además, remarcaron que no hubo otras personas heridas por los disparos.

El homicida, que contaba con un cómplice, logró escapar entre la multitud y, hasta el momento, no fue detenido, aunque habrían sido identificados y la Policía cuenta con dar con su paradero próximamente.

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