Crimen a sangre fría en Córdoba: le disparó tres tiros por la espalda durante los festejos por la Selección y huyó Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, fue asesinado en un hecho que los investigadores consideran que podría haber sido un ajuste de cuentas, debido a su pasado vinculado a la delincuencia narco. Por Agregar C5N en









El crimen conmocionó a San Francisco en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina. La Voz de San Justo

La alegría de los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 se oscureció en la ciudad cordobesa de San Francisco, donde un joven de 20 años fue asesinado de tres disparos por la espalda en medio de la multitud que celebraba el triunfo frente a Suiza en lo que las autoridades sospechan que se trató de un ajuste de cuentas.

El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada en el cruce de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas.

De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima, le disparó a corta distancia y escapó, entre la conmoción de quienes estaban cerca y la algarabía de la multitud que festejaba.

Quién era la víctima del crimen en San Francisco durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, de 20 años. El joven cumplía una libertad condicional tras haber recuperado recientemente la libertad.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de un presunto ajuste de cuentas. Los investigadores consideran que el ataque estuvo dirigido específicamente contra el joven y descartan, por el momento, que se haya tratado de un hecho de violencia al azar vinculado con los festejos. Además, remarcaron que no hubo otras personas heridas por los disparos.

El homicida, que contaba con un cómplice, logró escapar entre la multitud y, hasta el momento, no fue detenido, aunque habrían sido identificados y la Policía cuenta con dar con su paradero próximamente.