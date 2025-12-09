9 de diciembre de 2025 Inicio
Tras amenazar a su exmujer, un hombre mató a su pequeño hijo y se quitó la vida

Todo sucedió al costado de una ruta, en la localidad de Huanguelén. Gustavo Suárez, quien tenía denuncias por violencia intrafamiliar, le había anticipado a su exmujer lo que haría mediante un mensaje.

Gustavo Daniel Suárez, de 48 años, consumó el doble crimen en la madrugada del martes en Huanguelén, partido de Coronel Suárez. El hombre terminó con la vida de su hijo Francisco, de 4 años, de un disparo en la cabeza, y luego se suicidó con la misma arma.

El hecho se produjo en Salta.
El parricidio se perpetró en el interior de un camión Mercedes Benz 2035 estacionado sobre la Ruta Provincial 60. Pese a la alerta inmediata que Suárez envió a su exmujer, la sargento Daiana García, la policía solo pudo constatar el deceso del padre y encontrar al menor gravemente herido. Francisco murió horas más tarde mientras recibía atención médica.

La investigación inicial, a cargo de la UFI N°5 de Bahía Blanca, confirmó un grave historial de violencia familiar previa a la separación de la pareja. Las autoridades judiciales buscan determinar si el quiebre del vínculo y la venganza contra Daiana García, la madre del hijo y exmujer de Suárez, fueron el móvil principal de la tragedia.

El hecho expone un fallo crucial en el sistema de protección: las medidas cautelares que regían la relación parental habían quedado sin efecto el 4 de diciembre, días antes del asesinato. Este dato se cruza con una solicitud de restricción desestimada en noviembre.

Gustavo Suarez mató a su hijo de 4 años y se suicidó

Daiana García, la madre de Francisco, había presentado una denuncia el 7 de noviembre en la que solicitaba formalmente la medida de no acercamiento. Sin embargo, cuatro días después, el Juzgado de Garantías N°3, encabezado por el juez Alberto Antonio Manzi, no concedió la cautelar. El Juzgado derivó el expediente al Juzgado de Paz y al Servicio Social para un análisis más detallado.

La decisión posterior del Juzgado de Paz, emitida el 14 de noviembre, resultó ser fatal. La dependencia otorgó un "cese de medidas de perturbación" y dictaminó que Francisco debía mantener el vínculo con su padre, al argumentar que la situación no presentaba un riesgo de vida "extremo".

La clave para el avance judicial del caso: una carta de Gustavo Suárez a su exmujer

El portal de noticias de TN accedió a los últimos estados de WhatsApp, y a una extensa carta, de Suarez en los que anticipó el desenlace. En el texto manuscrito, el hombre responsabilizó a su exmujer por la disolución de la familia: “Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo”.

La misiva termina con una amenaza escalofriante y configura la venganza como móvil del parricidio: “Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, las víctimas de tus mentiras fuimos siempre nosotros. Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste”. La causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

