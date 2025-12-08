Video: así mató el policía al primo del joven que había atropellado en Morón Carlos Javier Pelazo, había huido después de haber atropellado a una persona y, horas después, cuando se entregó fue interceptado por familiares de la víctima y el efectivo empezó a los disparos. Quedó detenido, pero se negó a declarar. Por + Seguir en







El policía chocó a un joven y luego mató a su primo, quien iba a ser padre

Se conocieron las imágenes del momento en que el policía de la Ciudad disparó y mató al primo de un joven que en horas más temprano había atropellado en la localidad de Morón.

Se tratan de las cámaras de seguridad de un vecino que registró el momento del crimen de Juan Manuel De Vita, el joven de 19 años que fue baleado por el efectivo, Carlos Javier Pelazo, luego que lo fueron a increpar por haber atropellado a su primo, José Luis Zárate, y luego escapara del lugar sin brindarle asistencia.

En las imágenes se escucha al menos seis disparos que impactan en la víctima fatal, pero también se ven a dos nenes correr desesperado mientras intenta ponerse a salvo. También se ve el fogonazo del arma y la estela de humo que deja el disparo que lo alcanza a De Vita, quien iba a ser padre. Todo ocurrió a 10 cuadras de la Comisaría.

Morón disparos Captura de pantalla del disparo Pelazo circulaba en un Renault Sandero junto a su hijo y, según reconstruyó la Justicia, y atropelló a un joven que circulaba en moto. Luego de dejarlo abandonado, se presentó en la dependencia, sin embargo, en ese momento fue encontraron por los familiares del herido y se produjo una discusión que terminó con la muerte de chico de 19 años.

Violencia policial en Morón: la familia de las víctimas denuncia encubrimiento y corrupción Tras el violento episodio ocurrido en el barrio 20 de Junio de Morón, donde un policía embistió a una persona que iba en moto, y se dio a la fuga, para luego entregarse, pero matar a un familiar de la víctima durante un altercado, la pareja del hombre atropellado denunció que los efectivos intentaron "encubrir lo que le hizo a mi marido, porque como tiene antecedentes querían hacer ver como que él le quiso robar".

Sabrina es pareja de José Luis Zárate, de 39 años, arrollado por el agente Carlos Peloso con su Renault Sandero rojo, donde viajaba acompañado por su hijo. En diálogo con C5N, expresó que "él atropelló a mi marido el sábado a la mañana y no tuvo ni la decencia de de frenar". "Es un policía, tenía el deber de frenar y llamar una ambulancia, de llamar a la Policía y no dejarlo tirado como un perro. Nosotros lo tuvimos que levantar y llevarlo al hospital", reveló. "Él ahora está en terapia intensiva, complicado de su cerebro y tenemos que esperar. Y después, bueno, pasó lo que pasó con Juan [De Vita, de 20 años, quien recibió el disparo] y él en ningún momento dijo que era policía, no dijo 'alto policía', solo abrió la ventanilla y empezaron los tiros. Había chicos en esa cuadra, había criaturas, podría haber matado a cualquiera, tiró a quemarropa, no le importó porque me tiró a mí, le tiró al otro pibe", relató.