5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horror en Gales: volvió borracha a su casa y mató a su perro con una cacerola

El hecho ocurrió en la ciudad de Swansea. El juez decidió no enviarla a la cárcel, pero le prohibió tener animales durante diez años y cumplir 120 días de abstinencia al alcohol.

Por
Jordanna Wheeler tiene 29 años.

Jordanna Wheeler tiene 29 años.

Una mujer golpeó de manera salvaje a su propio perro con una cacerola hasta causarle la muerte, luego de regresar borracha a su casa de una fiesta. El hecho ocurrió en la ciudad de Swansea, en Gales (Reino Unido).

En 2025, Israel obtuvo el segundo lugar en Eurovisión y su éxito despertó sospechas en torno al proceso de votación. 
Te puede interesar:

Seis países renunciaron a Eurovisión 2026 por la presencia de Israel

"Jordanna Wheeler, de 29 años, golpeó a su mastín toro tan fuerte que la sartén quedó doblada antes de desmayarse en su sofá", informó el diario inglés The Sun.

"La policía encontró a la mascota muerta en su cama en su sucio apartamento junto con la cacerola severamente deformada que usó en el ataque todavía cubierta de pelo de perro", añadió el medio.

El Tribunal de la Corona de Swansea escuchó que un veterinario encontró que el perro había sufrido un traumatismo contundente significativo en la cabeza. El fiscal Dean Pulling dijo que Wheeler luego intentó "manipular" al personal de salud mental para que la internaran una vez que se dio cuenta de lo que había hecho. Le dijo a una enfermera que había estado de fiesta antes de “despertarse en el sofá cubierta de vómito”.

A pesar de su reconocimiento ante la justicia de haber provocado un sufrimiento innecesario a un animal protegido, la defensa de Wheeler argumentó que su vida estuvo marcada por graves dificultades. Su defensora, Sarah John, explicó que la mujer padeció una infancia de abandono atribuida al alcoholismo de sus padres, lo que la llevó a abandonar la escuela a los once años para asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores.

Al dictar la sentencia, el juez Geraint Walters optó por evitar la pena de prisión efectiva. Wheeler fue condenada a 16 meses de prisión en suspenso por un período de 18 meses, y se le impuso una estricta prohibición de poseer cualquier tipo de animal durante la próxima década. Adicionalmente, deberá someterse a un programa de rehabilitación, cumplir 120 días de abstinencia de alcohol monitoreada y respetar un toque de queda nocturno por tres meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.

Estados Unidos instó a sus ciudadanos que abandonen Venezuela "de inmediato" por el alto riesgo de detenciones

La víctima recibió un golpe en el pecho y el cuello en una rutina de entrenamiento.

Tragedia en Brasil: murió un hombre aplastado por una barra mientras entrenaba en un gimnasio

Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Este fraude busca distorsionar el mercado de la música y la publicidad digital

Brasil: desmantelaron la granja de visualizaciones que falseaba reproducciones de videos en YouTube

Abucheraron al príncipe Harry por hacer una broma sobre Trump en el show de Stephen Colbert

Abuchearon al príncipe Harry por hacer una broma sobre Trump en el show de Stephen Colbert

Chile prohibirá el uso del celular en el colegio para evitar distracciones.

Chile prohibirá el uso de los celulares en todas las escuelas a partir de 2026

Rating Cero

Wanda y Mauro habrían acordado la tenencia de sus hijas durante las fiestas.

Wanda Nara y Mauro Icardi ya habrían arreglado con quién pasarán las fiestas sus hijas

La conductora dio su versión sobre el incidente en la gala de Gente.

"Eso es falso": Laurita Fernández negó el piropo a Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña

La mediática y el exfutbolista sorprendieron a sus seguidores al compartir un divertido video actuando y cantando.

Video: Wanda Nara y Maxi López alentaron la idea de regresar con una canción de Sebastián Yatra

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

últimas noticias

El insólito torneo fue organizado por un empresario que preside la asociación de boxeo de Bangladesh.

Arranca en Bangladesh el torneo de futbol más extraño de 2025: Argentina presenta una selección de un pueblo bonaerense

Hace 14 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 5 de diciembre

Hace 40 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre

Hace 57 minutos
Scaloni arribó a Estados Unidos para participar del sorteo.

Lionel Scaloni palpitó el sorteo del Mundial 2026: "La expectativa es máxima"

Hace 1 hora
El grupo había viajado a Estados Unidos por la despedida de soltero de uno de ellos.

Los argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping ya están en Mendoza

Hace 1 hora