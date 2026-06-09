9 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Tras la aparición con vida de la joven L, habló la madre: "Me siento aliviada, fortalecida y agradecida"

La mujer dialogó con C5N tras la confirmación del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, quien aseguró que la menor se encuentra en buen estado de salud.

Por
La menor que era buscada en Córdoba apareció con vida. La madre conversó con C5N.             C5N: captura video / Redes sociales

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, transmitió tranquilidad tras el hallazgo con vida de la adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en Colonia Caroya el lunes 8 de junio. Tras la aparición de la menor, que fue encontrada sana y salva en la localidad vecina de Jesús María, su madre, Elena, expresó sus sensaciones: "Quiero verla y abrazarla".

encontraron sana y salva a la nina que desaparecio en cordoba
Te puede interesar:

Encontraron "sana y salva" a la niña que desapareció en Córdoba

En la pantalla de C5N, la mamá de la joven L conversó con Juan Alberto Pereyra, corresponsal en Córdoba, y relató sus emociones al confirmar que su hija se encuentra bien. "L está bien, está hospitalizada, pasó un protocolo para hacer una serie de estudios, un electro laboratorio, que es lo que corresponde", comentó Elena.

"Después de tantas horas, que 30 horas era una eternidad, me siento aliviada, fortalecida y agradecida", señaló la mujer que, en cuanto al estado de salud de la adolescente, ratificó lo que había informado el ministro. "Luciana ya está resguardada y ahora esperar, esperar que yo la pueda abrazar, la pueda ver, porque aún todavía no la puedo ver. Decirle que la amo, que la quiero", advirtió.

Respecto al motivo de la desaparición de la menor, hace más de 24 horas, la madre aclaró que no tiene una respuesta precisa y subrayó que su hija siempre fue "una chica muy reservada, muy callada". En tanto, ante la pregunta del equipo de El Diario, conducido por Julián Guarino y Daniela Ballester, sobre si la mujer tenía conocimiento de un vínculo sentimental de la adolescente, respondió con sinceridad: "No estábamos al tanto".

"Luciana es una chica muy solitaria, no comparte muchos eventos, siempre se enfoca en dibujar, le gusta la artesanía, vivimos en el campo, le gustan los animales", describió Elena a su hija y expresó lo difíciles que fueron las últimas horas mientras no existían novedades de la joven L. "Muy doloroso, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie con las cosas que están sucediendo", señaló.

El Ministerio de Seguridad informó la niña L que "apareció en Jesús María"

La adolescente de 15 años fue encontrada sana y salva en la ciudad de Jesús María. Lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, en conferencia de prensa: “Hace veinte minutos encontramos sana y salva a Luciana en la ciudad de Jesús María”.

El funcionario adelantó además que el fiscal Guillermo Monti brindará una conferencia de prensa para dar detalles sobre la causa judicial y el contexto de la desaparición. Asimismo, destacó que la joven se encuentra en buen estado de salud y fue derivada al hospital de la zona para su atención junto a su familia.

Juan Pablo Quinteros Ministro de Seguridad de Córdoba
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, confirmó la aparición de la menor

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, confirmó la aparición de la menor "sana y salva".

Según el ministro cordobés, la familia de la niña L pidió respeto por la privacidad de la menor. "Personalmente le di la noticia a la mamá y quiero agradecerle fundamentalmente a la Policía de la provincia de Córdoba y a todos los bomberos que colaboraron en la búsqueda. También al Ministerio Público Fiscal que llevó adelante la investigación y al Ministerio de seguridad de la Nación".

En ese marco, Quinteros expresó que tuvo contacto con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y le agradeció la colaboración y la aplicación de las alertas y la disposición de los recursos para la búsqueda de la menor. "Luciana está bien, está sana y está salva", cerró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

caso de la menor desaparecida: advierten que no hay camaras cerca de la escuela y existe un punto ciego

Caso de la menor desaparecida: advierten que no hay cámaras cerca de la escuela y existe "un punto ciego"

Destino de Córdoba.

Esta ciudad no es tan conocida pero su atractivo mágico lo hace un lugar imperdible de Córdoba: cómo es

La menor tiene 15 años.

Se activó el Alerta Sofía por la desaparición de la menor

La abogada de Soledad Andreani aseguró que su clienta estaba en shock.

Caso Agostina Vega: así fue el momento de la detención de la dueña del Ford Ka

que se sabe de la desaparicion de la menor en cordoba

Qué se sabe de la desaparición de la menor en Córdoba

Agostina Vega tenía 14 años.

Caso Agostina Vega: el abogado de la madre afirmó que hallaron dos ADN bajo las uñas de la adolescente

Rating Cero

Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.
play

El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

La pareja festejó el día de los enamorados en redes sociales.

Antonela Roccuzzo le contestó a una influencer que tiró rumores sobre Messi: "No pegaste una"

Fugazot no pudo superar la muerte de su hijo René Bertrand hace casi un año.

"Se quería ir con él": la dramática confesión del hijo de María Rosa Fugazot en su despedida

Marixa Balli, harta de hablar sobre Marcela Baños.

Marixa Balli explotó en vivo cuando le consultaron por Marcela Baños: "Me chupa un huevo"

El artista fue fotografiado en el jardín de su casa en Parque Leloir a horas de su fallecimiento.

Se conoció la última foto del Indio Solari antes de su muerte

Lali y yanina

Yanina Latorre, sin piedad contra Lali Espósito: "Esta un poco exacerbada con la política"

últimas noticias

Potencias mundiales invirtieron en 2025 un valor récord de u$s118.800 millones en armamento nuclear. 

La inversión global en armas nucleares creció un 19% y es la más alta de la historia

Hace 15 minutos
play
Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.

El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

Hace 28 minutos
Luis Caputo se encontró con la Cámara Argentino-China

Luis Caputo se reunió con la Cámara Argentino-China en medio de las renegociaciones por el swap

Hace 31 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este miércoles 10 de junio

Hace 45 minutos
La cancha donde juega hoy la Seleción.

Los impactantes videos del diluvio en Alabama antes del partido de la Selección argentina

Hace 48 minutos