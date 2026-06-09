Tras la aparición con vida de la joven L, habló la madre: "Me siento aliviada, fortalecida y agradecida"

La mujer dialogó con C5N tras la confirmación del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, quien aseguró que la menor se encuentra en buen estado de salud.

La menor que era buscada en Córdoba apareció con vida. La madre conversó con C5N. C5N: captura video / Redes sociales

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, transmitió tranquilidad tras el hallazgo con vida de la adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en Colonia Caroya el lunes 8 de junio. Tras la aparición de la menor, que fue encontrada sana y salva en la localidad vecina de Jesús María, su madre, Elena, expresó sus sensaciones: "Quiero verla y abrazarla".

En la pantalla de C5N, la mamá de la joven L conversó con Juan Alberto Pereyra, corresponsal en Córdoba, y relató sus emociones al confirmar que su hija se encuentra bien. "L está bien, está hospitalizada, pasó un protocolo para hacer una serie de estudios, un electro laboratorio, que es lo que corresponde" , comentó Elena.

"Después de tantas horas, que 30 horas era una eternidad, me siento aliviada, fortalecida y agradecida", señaló la mujer que, en cuanto al estado de salud de la adolescente, ratificó lo que había informado el ministro. "Luciana ya está resguardada y ahora esperar, esperar que yo la pueda abrazar, la pueda ver, porque aún todavía no la puedo ver. Decirle que la amo, que la quiero", advirtió.

Respecto al motivo de la desaparición de la menor, hace más de 24 horas, la madre aclaró que no tiene una respuesta precisa y subrayó que su hija siempre fue "una chica muy reservada, muy callada". En tanto, ante la pregunta del equipo de El Diario, conducido por Julián Guarino y Daniela Ballester, sobre si la mujer tenía conocimiento de un vínculo sentimental de la adolescente, respondió con sinceridad: "No estábamos al tanto".

"Luciana es una chica muy solitaria, no comparte muchos eventos, siempre se enfoca en dibujar, le gusta la artesanía, vivimos en el campo, le gustan los animales", describió Elena a su hija y expresó lo difíciles que fueron las últimas horas mientras no existían novedades de la joven L. "Muy doloroso, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie con las cosas que están sucediendo", señaló.

El Ministerio de Seguridad informó la niña L que "apareció en Jesús María"

La adolescente de 15 años fue encontrada sana y salva en la ciudad de Jesús María. Lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, en conferencia de prensa: “Hace veinte minutos encontramos sana y salva a Luciana en la ciudad de Jesús María”.

El funcionario adelantó además que el fiscal Guillermo Monti brindará una conferencia de prensa para dar detalles sobre la causa judicial y el contexto de la desaparición. Asimismo, destacó que la joven se encuentra en buen estado de salud y fue derivada al hospital de la zona para su atención junto a su familia.

Juan Pablo Quinteros Ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, confirmó la aparición de la menor "sana y salva". captura de video

Según el ministro cordobés, la familia de la niña L pidió respeto por la privacidad de la menor. "Personalmente le di la noticia a la mamá y quiero agradecerle fundamentalmente a la Policía de la provincia de Córdoba y a todos los bomberos que colaboraron en la búsqueda. También al Ministerio Público Fiscal que llevó adelante la investigación y al Ministerio de seguridad de la Nación".

En ese marco, Quinteros expresó que tuvo contacto con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y le agradeció la colaboración y la aplicación de las alertas y la disposición de los recursos para la búsqueda de la menor. "Luciana está bien, está sana y está salva", cerró.