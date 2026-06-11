Santiago Bausili viajó a China para tramitar la renovación del swap

El presidente del Banco Central se entrevistó en las últimas horas con su par de la entidad asiática, Pan Gongsheng, para renegociar el acuerdo financiero por u$s19.000 millones que caduca a inicios de agosto.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se reunió este jueves con el titular del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng , en un simposio internacional para garantizar la continuidad del auxilio financiero para las reservas brutas del país.

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"Durante el encuentro, las autoridades monetarias de ambos países intercambiaron visiones sobre la coyuntura económica y financiera internacional , y dialogaron sobre aspectos vinculados al funcionamiento del sistema monetario global. Asimismo, conversaron sobre temas de interés común en materia de cooperación entre bancos centrales, en un contexto de creciente interdependencia financiera", se limitó a comunicar el BCRA.

El encuentro bilateral ocurrió en el marco de un evento organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y la entidad monetaria china. La cumbre reunió a diversos líderes de la banca internacional bajo el lema "Navegando la incertidumbre financiera global: evolución de los mercados financieros, estrategias de inversión y el sistema monetario internacional".

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili @kicker0024 , participó el miércoles 10 de junio en un simposio internacional organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el banco central chino en Shanghái y mantuvo también una… pic.twitter.com/uf1R8rsK24

La autoridad monetaria había anticipado su participación en esta cumbre internacional durante la presentación de su último balance institucional. En la cita también estuvieron presentes los directores de los bancos centrales de Georgia, Islandia, Mongolia y Macedonia del Norte.

Aunque la delegación argentina descartó un debate exclusivo sobre la prórroga del swap, el comunicado del organismo asiático ratificó que las partes discutieron "sobre la situación económica global y la cooperación económica y financiera bilateral" .

En qué estado está el swap del BCRA con China

El Banco Central de la República Argentina finalizará este año el esquema de pagos correspondientes a los yuanes que utilizó de forma efectiva. Ese tramo activado de la línea de crédito alcanzó originalmente los 35.000 millones de yuanes para el sostenimiento de la estabilidad cambiaria local.

Los últimos balances de la entidad financiera argentina muestran que el monto pendiente de devolución se redujo a unos u$s675 millones. Estos compromisos finales de pago presentan vencimientos escalonados durante el transcurso del año 2026.

La línea total por un equivalente a u$s19.000 millones se mantiene disponible para el Gobierno bajo la modalidad de descubierto financiero. El entendimiento vigente que une a ambas instituciones de crédito expira de forma definitiva el próximo 6 de agosto.