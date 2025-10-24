24 de octubre de 2025 Inicio
Tranquilidad, playas y bosques: este destino uruguayo es perfecto para visitar en verano

Este destino se encuentra a pocas horas de Buenos Aires y se consolida como uno de los más encantadores del verano uruguayo.

Todos estos atractivos convierten a Carmelo en un punto ideal para quienes buscan tranquilidad y comodidad.

Todos estos atractivos convierten a Carmelo en un punto ideal para quienes buscan tranquilidad y comodidad.

  • Carmelo, en el suroeste de Uruguay, se consolida como un refugio natural que combina playa, bosque y viñedos en un entorno de calma y elegancia.
  • A solo unas horas de Buenos Aires, es un destino ideal para escapadas cortas, con alojamientos de lujo, gastronomía regional y paisajes únicos.
  • El turismo sostenible y la conexión con la naturaleza definen su propuesta, que integra relax, aventura y experiencias sensoriales entre el río y el campo.
  • Sus tres puntos destacados —Carmelo Resort, Puerto Camacho y Narbona Wine Lodge— ofrecen una mezcla de sofisticación, historia y hospitalidad local.
Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.
Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

Ubicado a orillas del río y rodeado de bosques y viñedos, Carmelo se está afianzando como una de las joyas más visitadas del turismo uruguayo. Este rincón del departamento de Colonia tiene tanto la calma de un pueblo como paisajes de ensueño, arquitectura pintoresca y una destacada propuesta gastronómica.

A pocas horas de Buenos Aires, este destino invita a desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia que mezcla naturaleza y descanso. Ideal para una escapada de verano, sus calles tranquilas, sus playas y su entorno verde lo ubican como una alternativa perfecta para quienes buscan equilibrio entre relax y aventura.

Entre sus principales atractivos destacan el Carmelo Resort, el Puerto Camacho y el Narbona Wine Lodge, tres espacios que reflejan el espíritu local y la esencia de una vida pausada, rodeada de naturaleza y buen gusto.

Cuál es el destino de Uruguay que tiene playa y bosque ideal para relajarse

A tan solo 75 kilómetros de Colonia del Sacramento, Carmelo ofrece una combinación singular de bosque, playa y campo. Se puede llegar fácilmente en ferry desde el Delta o en auto en unas cinco horas desde Buenos Aires, lo que lo convierte en un punto accesible para escapadas cortas o fines de semana largos.

El Carmelo Resort, uno de sus íconos, se esconde entre pinos y eucaliptus. Sus bungalows con vistas al río, su spa de inspiración oriental y su arquitectura de estilo balinés lo transforman en un oasis de descanso y conexión espiritual. El resort también ofrece actividades al aire libre como golf, tenis, yoga y cabalgatas, además de una gastronomía que destaca por los productos locales, vinos uruguayos y desayunos artesanales frente al río.

Otro imperdible es Puerto Camacho, una creación del grupo Cantón Estate que incluye tanto naturaleza como vida social. Rodeado de casas con estilo mediterráneo y una marina privada, este rincón ofrece paseos en barco, degustaciones de cervezas artesanales en Rural Casa de Barricas y vistas inigualables de los atardeceres sobre el Río de la Plata.

Por último, el Narbona Wine Lodge invita a sumergirse en la historia vitivinícola de la región. En su bodega centenaria, rodeada de viñedos de Tannat y Pinot Noir, los visitantes pueden disfrutar de catas, almuerzos gourmet y alojamiento boutique con un encanto colonial. Sus productos artesanales, como quesos, dulces y vinos, reflejan la identidad del lugar y consolidan a Carmelo como destino enogastronómico por excelencia.

Todos estos atractivos convierten a Carmelo en un punto ideal para quienes buscan tranquilidad y comodidad. Sus paisajes vírgenes y su hospitalidad hacen de este pueblo uruguayo un lugar que invita a regresar una y otra vez.

