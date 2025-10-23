Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

Ubicada al sur de Santa Fe, sorprende con un balneario que recibe miles de turistas cada verano. Un destino ideal para disfrutar del calor y la tranquilidad.

Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.

A menos de 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , un rincón de la provincia de Santa Fe se convirtió en una joya turística que gana popularidad año tras año. Se trata de Teodelina , un pueblo de apenas 10.000 habitantes que, cada temporada, recibe a miles de visitantes atraídos por su gran atractivo: la pileta más grande de la Argentina.

Ubicado en la zona sur de la provincia, muy cerca del límite con Buenos Aires , este destino cuenta con la tranquilidad rural propia de su entorno natural, lo que la hace ideal para disfrutar del verano. Su balneario principal, conocido como El Edén , se transformó en el epicentro del turismo regional gracias a su diseño imponente y su historia particular.

Teodelina se volvió sinónimo de descanso, naturaleza y tradición. Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa para quienes buscan escapadas cercanas sin renunciar al contacto con el agua y el aire libre.

El Balneario Municipal El Edén es el gran orgullo de Teodelina y uno de los lugares más sorprendentes del interior argentino. Su pileta, inaugurada en 1966, mide 158 metros de largo por 50 de ancho y alcanza una profundidad promedio de 1,5 metros. En total, contiene 13 millones de litros de agua salada, extraídos directamente del subsuelo mediante bombas de gran potencia.

Cada fin de semana de verano, la pileta recibe hasta 10.000 personas por día, una cifra que supera incluso la población local. Visitantes de toda la región llegan para disfrutar de un día al aire libre con todos los servicios: zonas de sombra, parrillas, camping, canchas de fútbol, vóley y rugby, además de un escenario para espectáculos y festivales.

Balneario El Edén, Teodelina, Santa Fe Instagram @turismoteodelina

La historia del balneario nació casi por accidente. Mientras se asfaltaba la Ruta Provincial 94, el ingeniero García propuso al intendente aprovechar la maquinaria para construir una pileta de grandes dimensiones junto a la laguna El Chañar. La obra se completó en tiempo récord y, desde entonces, se convirtió en el corazón social y económico del pueblo.

Hoy, El Edén sigue siendo un símbolo de identidad para los habitantes de Teodelina. La entrada es gratuita para menores de 12 años y tiene un costo accesible para los adultos, lo que permite mantener el caudal turístico sin perder el espíritu familiar que caracteriza al lugar.

Más allá de la pileta, el entorno ofrece múltiples opciones para los visitantes: paseos por la costanera de la Laguna El Chañar, recorridos por la plaza central de cuatro manzanas y una oferta gastronómica en crecimiento con bares, parrillas y almacenes tradicionales que cobran vida durante el verano.

Para llegar a este lugar desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista Panamericana, continuar por la Ruta Nacional 8 hasta Colón, empalmar con la Ruta Provincial 50 hasta General Arenales y, finalmente, seguir por la Ruta 65 hasta el acceso al pueblo. En total, el viaje dura alrededor de cuatro horas en auto.