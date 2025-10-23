23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

Ubicada al sur de Santa Fe, sorprende con un balneario que recibe miles de turistas cada verano. Un destino ideal para disfrutar del calor y la tranquilidad.

Por
Sus calles tranquilas

Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.

Turismo Teodelina
  • A menos de cuatro horas de Buenos Aires, un pequeño pueblo santafesino sorprende por su imponente pileta pública, considerada la más grande del país.
  • El balneario El Edén, inaugurado en 1966, se convirtió en el centro turístico de la región y recibe miles de visitantes cada verano.
  • Con 13 millones de litros de agua salada y capacidad para 10.000 personas, la pileta es el gran atractivo de Teodelina.
  • Además del balneario, el destino ofrece camping, actividades deportivas, gastronomía local y paseos por la laguna El Chañar.
¿Qué puedo hacer en San Carlos de Bolívar?
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires, tiene camping y laguna para pasar días hermosos

A menos de 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un rincón de la provincia de Santa Fe se convirtió en una joya turística que gana popularidad año tras año. Se trata de Teodelina, un pueblo de apenas 10.000 habitantes que, cada temporada, recibe a miles de visitantes atraídos por su gran atractivo: la pileta más grande de la Argentina.

Ubicado en la zona sur de la provincia, muy cerca del límite con Buenos Aires, este destino cuenta con la tranquilidad rural propia de su entorno natural, lo que la hace ideal para disfrutar del verano. Su balneario principal, conocido como El Edén, se transformó en el epicentro del turismo regional gracias a su diseño imponente y su historia particular.

Teodelina se volvió sinónimo de descanso, naturaleza y tradición. Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa para quienes buscan escapadas cercanas sin renunciar al contacto con el agua y el aire libre.

Teodelina, Santa Fe, escapadas

Cuál es el mejor pueblo para visitar en verano: tiene la pileta más grande de Buenos Aires

El Balneario Municipal El Edén es el gran orgullo de Teodelina y uno de los lugares más sorprendentes del interior argentino. Su pileta, inaugurada en 1966, mide 158 metros de largo por 50 de ancho y alcanza una profundidad promedio de 1,5 metros. En total, contiene 13 millones de litros de agua salada, extraídos directamente del subsuelo mediante bombas de gran potencia.

Cada fin de semana de verano, la pileta recibe hasta 10.000 personas por día, una cifra que supera incluso la población local. Visitantes de toda la región llegan para disfrutar de un día al aire libre con todos los servicios: zonas de sombra, parrillas, camping, canchas de fútbol, vóley y rugby, además de un escenario para espectáculos y festivales.

Balneario El Edén, Teodelina, Santa Fe

La historia del balneario nació casi por accidente. Mientras se asfaltaba la Ruta Provincial 94, el ingeniero García propuso al intendente aprovechar la maquinaria para construir una pileta de grandes dimensiones junto a la laguna El Chañar. La obra se completó en tiempo récord y, desde entonces, se convirtió en el corazón social y económico del pueblo.

Hoy, El Edén sigue siendo un símbolo de identidad para los habitantes de Teodelina. La entrada es gratuita para menores de 12 años y tiene un costo accesible para los adultos, lo que permite mantener el caudal turístico sin perder el espíritu familiar que caracteriza al lugar.

Más allá de la pileta, el entorno ofrece múltiples opciones para los visitantes: paseos por la costanera de la Laguna El Chañar, recorridos por la plaza central de cuatro manzanas y una oferta gastronómica en crecimiento con bares, parrillas y almacenes tradicionales que cobran vida durante el verano.

Para llegar a este lugar desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista Panamericana, continuar por la Ruta Nacional 8 hasta Colón, empalmar con la Ruta Provincial 50 hasta General Arenales y, finalmente, seguir por la Ruta 65 hasta el acceso al pueblo. En total, el viaje dura alrededor de cuatro horas en auto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En cualquier época, el pueblo de Nono conserva ese aire sereno que lo volvió uno de los destinos más queridos de Córdoba,

Turismo en Argentina: el pueblo con dos ríos de aguas cristalinas y ollas para nadar

Mina Clavero no necesita presentación: es de esos lugares que se viven más de lo que se cuentan. Cada visitante encuentra su propio rincón favorito, su río, su balneario o su plato de comida casera.

Viajar a Córdoba: el destino que es una de las Siete Maravillas de Argentina

Conocé los lugares en Uruguay recomendados por expertos en turismo.

Este pueblo uruguayo cambió su denominación y hasta lo visitó Charles Darwin: dónde queda

Antes de irte de CABA: Las 10 actividades que debés hacer

Estos son los 10 planes que debés hacer sí o sí antes de irte de Buenos Aires

Cañada de Río Pinto es un lugar donde el silencio, el río y las charlas sin reloj se combinan para ofrecer una experiencia auténtica del norte cordobés.

Viajar a Córdoba: el destino donde uno puede pasar el tiempo sin apuros

Pergamino se consolida como una de las mejores escapadas.

Está a 3 horas de Buenos Aires y es una excelente opción para hacer una escapada: espacios verdes y gastronomía

Rating Cero

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

Cómo fue la separación de Arnold Schwarzenegger y María Shriver y por qué el actor dice que perdió la mitad de su dinero

últimas noticias

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

Hace 13 minutos
Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Hace 20 minutos
La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

Hace 40 minutos
La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Hace 44 minutos
Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Hace 46 minutos