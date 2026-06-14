Malas noticias para Franco Colapinto tras el Gran Premio de Barcelona: fue penalizado y cayó al puesto 10

El argentino había finalizado 8°, pero las autoridades de la FIA lo castigaron por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla. De igual modo, sumó puntos para Alpine.

Por la sanción de la FIA, Colapinto terminó 10 en el Gran Premio de Bracelona - Cataluña

Una vez finalizado el Gran Premio de Barcelona , la FIA confirmó una mala noticia para Franco Colapinto: lo sancionó con 10 segundos y modificó el resultado de la grilla final.

El enojo de Colapinto por la orden de Alpine para que dejara pasar a Gasly: "Ni siquiera empuja"

El piloto de Alpine había finalizado 8°, sin embargo, tras la investigación de las autoridades por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla, concluyó décimo puesto de la clasificación final .

Con esta determinación, se terminó alteró el desenlace de la grilla de la carrera y permitió que Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaran al octavo y noveno lugar, respectivamente. De igual modo, el pilarense terminó rescatando solo un punto , y alcanzó su sexta carrera sumando unidades: hasta el momento tiene 16 puntos.

Según indicó la FIA en el comunicado oficial, la infracción corresponde al incumplimiento del artículo B1.8.4 a. del reglamento. En el mismo se señaló que Colapinto reaccionó a la aparición de la bandera amarilla y redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar al sector afectado.

No obstante, los jueces consideraron que esa disminución no fue suficientemente perceptible dentro de la zona señalizada y que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa. Además, el argentino recibió un punto de penalización en su superlicencia y ahora acumula dos en los últimos doce meses.

Qué dijo Colapinto tras la polémica por la orden de Alpine para dejar pasar a Gasly

Franco Colapinto eligió bajar el tono a la polémica que se generó durante el Gran Premio de Barcelona, cuando Alpine le ordenó ceder su posición a su compañero Pierre Gasly en la parte final de la carrera. Luego de la competencia, el argentino fue consultado sobre aquel intercambio radial que despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos y dejó una respuesta conciliadora.

"No sé, fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera desde otro lado y supongo que tienen una lógica", explicó el piloto argentino al ser consultado por la maniobra que derivó en el adelantamiento de Gasly.

Durante la transmisión de la carrera se había escuchado el fastidio de Colapinto cuando recibió la orden desde el muro de Alpine. Sin embargo, una vez terminada la prueba evitó cualquier cuestionamiento público y respaldó la estrategia de la escudería francesa.