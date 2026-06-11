11 de junio de 2026 Inicio
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Este pueblo se caracteriza por su silencio y calma y es perfecto para una escapada de fin de semana

Agendá este destino bonaerense para los próximos días de descanso: Arenas Verdes, a 526 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Por
  • Arenas Verdes es uno de los destinos menos conocidos de la costa bonaerense para quienes buscan desconectarse.
  • El balneario combina playas extensas, médanos vivos y un entorno natural protegido.
  • Se encuentra sobre la Ruta 88 y conserva una urbanización reducida que prioriza el paisaje.
  • Es una opción ideal para una escapada de fin de semana lejos del movimiento de los centros turísticos más concurridos.

Cuando llega un fin de semana largo o aparecen unos días libres en la agenda, muchas personas buscan destinos donde bajar el ritmo y alejarse del ruido de la ciudad. En la costa bonaerense existe un lugar que todavía conserva esa sensación de tranquilidad difícil de encontrar en otros puntos turísticos costeros: Arenas Verdes.

Uno de los paisajes de la ciudad fueguina.
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Ubicado sobre la Ruta 88, a la altura del kilómetro 108,5, este balneario chico se convirtió en una alternativa para quienes prefieren el contacto con la naturaleza antes que las playas repletas de gente. Con una superficie cercana a las 170 hectáreas, el lugar mantiene una escala reducida y una identidad marcada por el paisaje costero y casi salvaje.

Desde la ruta, Arenas Verdes tiene un camino con toscas que atraviesa sectores de vegetación y bosque hasta llegar al mar. Ese recorrido funciona como una especie de antesala de lo que espera a los visitantes: playas abiertas, médanos que cambian constantemente y un entorno donde el sonido del viento suele reemplazar al movimiento típico de otros destinos.

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Cómo es la escapada ideal para hacer en un fin de semana de relax

Arenas Verdes se destaca por los paseos al aire libre: quienes llegan al balneario suelen elegir largas caminatas junto al mar, recorridos entre los médanos o jornadas dedicadas a descansar frente a un horizonte despejado.

Uno de los rasgos que más llaman la atención es que el paisaje parece transformarse con cada visita. Los médanos vivos modifican la forma de la costa y generan escenarios diferentes según la época del año y las condiciones climáticas. Esa dinámica natural le da al lugar una personalidad propia y una sensación permanente de movimiento.

Además, la zona fue declarada "Paisaje Protegido de Interés Provincial" mediante la Ley 15141, una medida que busca preservar las características naturales del balneario y evitar que el crecimiento urbano altere su esencia.

arenas verdes

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