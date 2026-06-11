11 de junio de 2026 Inicio
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Estas son las cinco aventuras destacadas de Ushuaia para hacer durante todo el año

Ushuaia, conocida como la ciudad más austral del mundo, se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan combinar aventura y naturaleza en un mismo viaje.

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Uno de los paisajes de la ciudad fueguina.

Uno de los paisajes de la ciudad fueguina.

Terramar Turismo
  • Ushuaia combina montañas, bosques, ríos y el Beagle Channel, ofreciendo algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia.
  • El destino cuenta con actividades para todos los viajeros, como trekking, navegaciones y cabalgatas en entornos naturales.
  • Las cabalgatas por el Valle Tierra Mayor permiten recorrer bosques, turberas y arroyos sin necesidad de experiencia previa.
  • La combinación de naturaleza, aventura y servicios turísticos convierte a Ushuaia en una de las escapadas más completas del sur argentino.

Visitar Ushuaia es descubrir un destino donde la naturaleza se expresa en su estado más puro. Ubicada entre las aguas del Canal Beagle y la imponente cordillera fueguina, la ciudad ofrece paisajes que combinan montañas nevadas, bosques centenarios, ríos cristalinos y una fauna que puede observarse en plena libertad. La sensación de estar en el extremo sur del continente convierte cada recorrido en una experiencia diferente, marcada por la aventura y el contacto directo con el entorno.

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A pesar de su fama como destino de exploración, Ushuaia cuenta con propuestas aptas para todo tipo de viajeros. Desde cabalgatas por senderos naturales y caminatas de trekking entre bosques y turberas, hasta navegaciones por el Canal Beagle y excursiones para descubrir ríos y valles alejados de los circuitos tradicionales. La infraestructura turística de la ciudad permite disfrutar de estas actividades con comodidad y seguridad, independientemente de la experiencia previa de cada visitante.

Ushuaia
Cruceros en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Cruceros en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Esa combinación entre naturaleza salvaje y servicios de calidad es una de las grandes fortalezas del destino. En un mismo día es posible recorrer paisajes remotos, observar la biodiversidad fueguina y regresar al centro urbano para disfrutar de la gastronomía local y el confort de la ciudad. Por eso, Ushuaia se consolida como una de las mejores puertas de entrada a la Patagonia austral, ofreciendo experiencias memorables durante todo el año para quienes buscan aventura sin renunciar a la comodidad.

Qué actividades son perfectas para hacer en Ushuaia

Entre las experiencias más recomendadas para descubrir el paisaje fueguino se encuentran las cabalgatas por el Valle Tierra Mayor. Esta actividad permite adentrarse en la naturaleza de manera relajada y accesible, ya que no requiere experiencia previa. A un ritmo tranquilo, los visitantes recorren algunos de los escenarios más representativos del sur argentino, disfrutando del entorno sin la exigencia física de las caminatas más extensas.

Ushuiaia

El recorrido atraviesa senderos rurales, cruza arroyos alimentados por el deshielo y avanza entre las características turberas fueguinas, uno de los ecosistemas más distintivos de la región. A medida que se avanza, la silueta de la Cordillera Fueguina domina el horizonte y acompaña cada tramo del trayecto, ofreciendo vistas panorámicas que reflejan la esencia más auténtica de la Patagonia austral.

Una de las grandes ventajas de estas excursiones es que permiten combinar aventura y comodidad en una misma jornada. Tras explorar bosques, valles y paisajes remotos, los viajeros pueden regresar a Ushuaia para disfrutar de su oferta gastronómica, descansar en alojamientos confortables o seguir recorriendo la ciudad. Esa combinación de naturaleza salvaje e infraestructura turística convierte a Ushuaia en un destino ideal para quienes buscan experiencias inolvidables sin renunciar al confort.

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